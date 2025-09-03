Morata y su regreso a la selección española: "Hay que venir siempre, aunque sea para llevar el material"

Álvaro Morata, capitán de la selección española, ha comparecido ante los medios en Sofía, antes del partido ante Bulgaria de clasificación para el Mundial 2026, y ha reconocido que acudiría al equipo nacional "hasta para llevar el material".

"Muy contento de estar aquí e iniciar el camino al Mundial que no es fácil. Hay que venir siempre, aunque sea para llevar el material", ha afirmado Álvaro Morata.

El delantero del Como ha hablado sobre las dos ocasiones en los que pensó en dejar la selección española, asegurando que "eran momentos difíciles".

"Cuando me lo plantee eran momentos difíciles que te hacen pensar las cosas por la tristeza y el hundimiento extremo más grande que puede haber. Pero para nosotros lo más maravilloso es estar en la Selección. A lo mejor piensas unas cosas que después llegas a casa y tu mujer te dice que como te vas a ir porque es lo que más disfruto en la vida. Lo único que quiero es representar lo mejor posible a mi país y que España gane el mayor número de partidos y competiciones posibles", reconoció Morata.

"Lo mejor que tenemos es que somos un gran equipo, no es lo típico decir que somos más que un equipo. Aquí en la selección, en toda mi carrera, he tenido grandes jugadores que les ha tocado no jugar. He estado con David Silva o Cesc y nunca vi una mala cara. Son ejemplos. Estar aquí es una suerte y hay que disfrutarlo", valoró Morata.

"Estoy con muchas ganas de empezar una fase de clasificación que nunca es fácil"

El delantero madrileño avisó de la dificultad que entraña clasificarse para un Mundial, aunque pueda parecer fácil.

"Estoy con muchas ganas de empezar una fase de clasificación que nunca es fácil. Desde fuera parece más fácil de lo que es estar en un Mundial, tenemos varios ejemplos de selecciones que fueron campeonas de la Eurocopa como nosotros y luego no jugaron un Mundial. Vamos a por todas, súper concentrados, sabiendo la dificultad del grupo que tenemos. Y en lo personal feliz, hay que venir siempre si te llaman, hasta para llevar el material", bromeó Morata.

Por último, aclaró su polémica salida del Galatasaray para marcharse al Como en el último mercado y explicó un comunicado que escribió, para ser borrado posteriormente de sus redes.

"Lo he borrado porque la afición del Galatasaray y mucha gente del club no representa lo que escribí en ese comunicado. Me han tratado increíble, volvería una y mil veces. Igual son temas que pasan en más países y cuando tienes que marcharte de un sitio hay factores que tú no puedes controlar, pero creo que la afición no se merecía eso. Yo tampoco merecía muchas cosas que tuve que aceptar para salir porque quería jugar para estar en mi mejor nivel y estar en el Mundial", concluyó Morata.

