Modric compara la España actual con la de 2010: "La primera es quizás la que más me representa..."

Luka Modric se ha rendido a la selección española antes del enfrentamiento de este martes en la cuarta jornada de la Liga de Naciones. El internacional croata considera que la vigente campeona mundial es actualmente "el mejor equipo del mundo", aunque reconoce que por una cuestión generacional se siente más identificado con la España que conquistó el Mundial de 2010.

Croacia afrontará el encuentro con la obligación de reaccionar después del durísimo 0-7 encajado frente a Inglaterra en Wembley, un resultado tras el que los jugadores mantuvieron una conversación interna para analizar lo sucedido.

"España es sin duda el mejor equipo del mundo. No han perdido en muchísimo tiempo, y creo que España no nos subestimará. Croacia no mostró su verdadera cara (ante Inglaterra). Tenemos que mejorar nuestro planteamiento, unidad, compromiso y agresividad. No fue culpa de uno o dos jugadores, sino de todo el equipo. Tenemos que ser fuertes en los duelos, no darles demasiado espacio; si tienen tiempo para diez soluciones, es difícil jugar", declaró Modric.

Compara a la España actual con la de 2010

El exjugador del Real Madrid también fue preguntado por las diferencias entre la actual generación española y aquella que conquistó el Mundial de Sudáfrica en 2010.

Modric no quiso establecer cuál es mejor, aunque sí reconoció cuál encaja más con sus gustos: "Es difícil comparar generaciones españolas. La anterior (la de 2010) fue una de las mejores de la historia del fútbol, y esta va por ese camino. El tiempo dirá cuál es mejor. Esta es especial, buena, potente. Es cuestión de gustos cuál gusta más. La primera es quizás la que más me representa por generación", afirmó.

España afronta el encuentro después de conquistar el pasado verano su segundo Mundial y convertida en la gran referencia del fútbol internacional.

Una conversación tras el 0-7 de Wembley

Muy diferente es el momento que atraviesa Croacia después de la goleada sufrida ante Inglaterra. Modric confirmó que el vestuario analizó internamente lo ocurrido y espera una reacción inmediata.

"Hablamos, es normal, no podemos seguir como si nada hubiera pasado. Necesitamos ver qué llevó a esa situación, y esa conversación queda entre nosotros. Estoy seguro de que podemos mostrar una Croacia completamente diferente, que enorgullecerá a la afición, como ya hemos hecho muchas veces. Tendremos que ser diferentes en todos los sentidos y creo que lo demostraremos", señaló.

El veterano centrocampista recordó que la selección croata ya ha sido capaz de levantarse anteriormente después de derrotas especialmente dolorosas: "En el fútbol y en la vida, hay altibajos. No tenemos tiempo para estar tristes y decepcionados, tenemos que levantarnos y mirar hacia adelante con optimismo, aprender de los errores y mejorar. La fortaleza se demuestra en la forma en que uno se levanta, y hemos estado en situaciones así muchas veces, como el 6-0 en Elche después de la final del Mundial. Luego nos levantamos, y estoy seguro de que puede suceder ahora también", manifestó.

"El problema no es perder, sino la forma"

Modric no escondió la gravedad de lo ocurrido ante Inglaterra. Para el croata, el principal problema no fue la derrota en sí misma, sino la imagen ofrecida por el equipo.

"El problema no es perder, sino la forma en que se pierde. No podemos permitirnos eso. Espero una reacción positiva del público, que nos apoye como siempre, y que después del partido juzguen lo que hicimos en el campo. Necesitamos al público; no es un cliché lo mucho que significa para nosotros el apoyo de la afición, a pesar de haber podido decepcionar a todos, especialmente a nosotros mismos. Nos duele mucho y creo que seremos completamente diferentes", avisó.

Croacia deberá ofrecer esa reacción precisamente ante una España a la que su gran referente considera la mejor selección del planeta.

Modric no pone fecha a su retirada

A sus 41 años, el futuro internacional de Modric continúa siendo otro de los grandes asuntos alrededor de la selección croata. El centrocampista, sin embargo, sigue sin poner fecha a su despedida.

"Quiero estar incluso en los momentos difíciles. Juego con orgullo por la selección, soy feliz cada vez que estoy con ella y mientras el seleccionador y yo nos sintamos así, seguiremos juntos. Si me quieren, ahí estaré. No hay mayor felicidad ni orgullo que estar con estos chicos a los que adoro. Vamos partido a partido y veremos cuándo es el momento de irme. Lo más importante para mí es estar donde me siento realizado, jugando para la selección, y ayudaré en todo momento, dentro y fuera del campo", finalizó.

Modric continuará así liderando a Croacia mientras se sienta útil. Su siguiente reto será especialmente exigente: reaccionar al 0-7 de Wembley frente a una selección española que, en palabras del propio croata, "es sin duda el mejor equipo del mundo".