De la Fuente desvela la "ansiedad" de Lamine Yamal: "Quiere ser el mejor"

Luis de la Fuente ha defendido la ambición y las ganas de jugar de Lamine Yamal antes del partido que enfrentará este martes a España y Croacia en Split, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

El seleccionador español explicó que el extremo del Barcelona "siempre quiere jugar" y considera que esa actitud responde a la mentalidad competitiva de un futbolista que, con solo 19 años, ya se ha convertido en uno de los grandes referentes de la campeona del mundo.

"Lamine siempre quiere jugar (...) Luego nosotros evaluamos si es conveniente o no. Lamime está en un fantástico momento, es un referente par todo el equipo y es un competidor nato. Está en un mejor momento para jugar el gran partido que puede ser el de mañana. Celebramos que sea así", explicó De la Fuente.

Sus palabras dejan abierta la posibilidad de que Lamine vuelva a formar parte del once inicial pese a la acumulación de partidos durante esta ventana internacional.

"Es un ganador nato"

De la Fuente fue preguntado también por la ansiedad por destacar que el propio futbolista reconoció haber experimentado durante el pasado Mundial.

El seleccionador considera que Lamine mantiene esa ansiedad, pero quiso dejar claro que no utiliza el término con una connotación negativa: "Lamine tiene ansiedad porque quiere ser el mejor. Es un ganador nato, en todo quiere ser competitivo. Es normal".

Para De la Fuente, ese sentimiento forma parte de la personalidad de los grandes deportistas: "Tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que sabe que puede dar. No quiero que tenga un sentido negativo la ansiedad, todo lo contrario. El competidor de verdad está ansioso hoy de que llegue la competición", señaló.

Defiende los minutos de Lamine

El seleccionador también respondió a las dudas sobre la carga de minutos del jugador del Barcelona en una ventana en la que España disputa cuatro encuentros en apenas unos días.

De la Fuente recordó que Lamine acumula alrededor de 200 minutos, el equivalente aproximado a dos encuentros completos, y defendió la gestión realizada hasta ahora.

"De cuatro partidos, nadie va a jugar más jugar más de 270 minutos, lo que sería jugar tres partidos de cuatro. Lamine ha jugado dos de tres y la mayoría van a jugar tres de cuatro, intentando buscar siempre el equilibrio, las mejores condiciones para los partidos que son extremadamente exigentes. Y ante Croacia, queremos dar la mejor sensación y versión", zanjó.

El técnico insistió en que "siempre ha sacado el mejor equipo para el partido" que España tenía que afrontar y seguirá el mismo criterio en Split.

El 0-7 de Croacia, un "accidente"

España se encontrará con una selección croata herida después de sufrir frente a Inglaterra la mayor goleada de su historia. De la Fuente, sin embargo, rechaza que el 0-7 refleje la diferencia real entre ambos equipos.

Calificó el resultado de "accidente del fútbol" y lo comparó con otras goleadas históricas, como el 7-1 de Alemania a Brasil o las victorias de España frente a Alemania y Argentina.

"Eso pasa una vez en la vida, no es la diferencia futbolística entre Croacia e Inglaterra, para nada. Este resultado puede servir más de motivación. Como profesionales, te toca, pero nosotros tenemos muchas ganar de hacer un buen partido y sellar la clasificación y mantener la línea de este tiempo", expuso.

El seleccionador considera a Croacia un equipo "fantástico, buenísimo, con superjugadores" y una de las grandes selecciones de la última década.

Busca ampliar su racha de 41 partidos

La campeona del mundo llega al encuentro después de encadenar 41 partidos sin perder, aunque De la Fuente resta importancia al récord y asume que en algún momento llegará una derrota.

"En el fútbol, en el deporte, se pasa de un día a otro de disfrutar del éxito a una situación más difícil. Llegará el día en el que perderemos, porque en la vida se pierde más que se gana. Y será algo natural", razonó.

Antes de que llegue ese momento, España intentará prolongar su racha en Split y dejar encarrilada su clasificación en la Liga de Naciones.

De la Fuente tampoco ha cambiado de opinión sobre el nuevo formato de la competición, que concentra cuatro encuentros en una misma ventana internacional. "Sigo siendo tan crítico como el primer día", remarcó.