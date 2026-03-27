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El 'Messías' de Balmaseda: el futbolista que interpreta a Jesucristo

Aitor Sollano juega en el CD Padura y es el gran protagonista de la Pasión Viviente de Balmaseda.

El 'Messías' de Balmaseda: el futbolista que interpreta a Jesucristo

El 'Messías' de Balmaseda: el futbolista que interpreta a Jesucristo

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José María de Francisco Salamanca
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Aitor no solo entrena para jugar en el CD Padura. Además, lleva siete meses entrenando con más intensidad que nunca con una misión muy especial: asumir el papel de Jesús en una representación de Semana Santa que tendrá lugar en Balmaseda (Vizcaya). Este acto destaca por su realismo y por la exigencia interpretativa que tienen sus papeles.

La Pasión de Balmaseda será uno de los grandes focos de la Semana Santa del País Vasco, pero este año el protagonista principal será Aitor Sollano. El defensa del CD Padura lleva soñando con este momento desde que era pequeño.

La cruz pesa 80 kilogramos

La preparación física para poder hacer este papel es extrema. Uno de los momentos más exigentes llegará cuando Sollano tenga que cargar con una cruz que pesa alrededor de 80 kilogramos.

El entrenamiento que ha tenido que realizar durante estos últimos meses ha sido determinante y ha querido evitar cualquier lesión. "No quería lesionarme ni perderme esto, para mí es un sueño", nos ha explicado en una entrevista a Antena 3 Deportes.

Para poder hacer más realista este papel, Aitor se ha dejado el pelo largo y ha dejado crecer una barba frondosa para dar mayor credibilidad al personaje. "A medida que te vas dejando la barba y el pelo largo me dicen: '¿Éste está loco? ¿Le pasa algo?'", ha comentado Sollano.

También ha tenido que practicar escenas clave, como las caídas durante el recorrido que va a hacer: "Hay que interpretar las caídas para que parezcan reales", asegura, destacando la importancia de llegar al máximo parecido posible.

Su madre hace de Virgen María

Para completar esta historia y que tenga otro componente emocional, su madre participará también en la Pasión Viviente interpretando el papel de la Virgen María.

Aitor es consciente de que no está afrontando un papel normal y sabe de la importancia que tiene que lo haga perfecto: "Todos conocemos a Jesús, probablemente sea la persona más famosa del mundo".

Mientras tanto, en su faceta como jugador de fútbol, Sollano destaca por su capacidad defensiva y desde la presidencia sueñan con una temporada histórica. Así lo ha pedido su presidente: "Tenemos ayuda divina, yo creo que vamos a hacer una temporada muy buena".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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