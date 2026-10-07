Messi zanja las conspiraciones sobre la final del Mundial ante España: "No pasó nada raro"

El argentino aprovecha su despedida de la Albiceleste para zanjar las especulaciones sobre la derrota en la final: "Llegamos con lo justo". Messi puso fin a más de 20 años con Argentina con un gol y dos asistencias ante Benín.

No estaba previsto, pero Leo Messi aprovechó el día más emotivo de su carrera para zanjar uno de los asuntos que habían acompañado a Argentina desde el último Mundial. El '10' habló sobre la derrota ante España en la gran final y descartó que detrás del pobre rendimiento de la Albiceleste hubiera cualquier circunstancia extraña.

Las imágenes de los jugadores argentinos, la breve arenga previa y la contundencia de la derrota habían alimentado diferentes teorías después del campeonato. Messi ha ofrecido ahora una explicación mucho más sencilla: Argentina llegó a la final muy desgastada después de su anterior eliminatoria frente a Inglaterra.

"El último Mundial estuvimos cerquita. No pasó nada raro, es la realidad, como se dice. El partido de Inglaterra fue un desgaste muy grande. A nivel de piernas y emocional fue un desgaste muy grande. Llegamos con lo justo pero lo peleamos como siempre. No pudimos ser campeones".

Messi coincide con Scaloni

Las palabras del capitán siguen la misma línea de las pronunciadas anteriormente por Lionel Scaloni. El seleccionador argentino ya había rechazado buscar explicaciones externas a la derrota y reconoció la superioridad de España.

"No, perdimos porque ellos fueron mejores, chicos. Hay que reconocerlo, hay que reconocer que jugaron mejor. Nosotros seguramente llegamos justos, es la realidad, pero hay veces que está bueno reconocer, y eso creo que nos va a hacer mejores, sin duda".

Messi cierra así cualquier polémica sobre aquella final y apunta al enorme desgaste físico y emocional de la semifinal contra Inglaterra como uno de los factores que condicionaron a Argentina. Una final que terminó siendo, además, su último partido en un Mundial.

"El día más triste de mi carrera"

Messi realizó estas declaraciones durante una jornada especialmente emotiva en Buenos Aires. El delantero de 39 años confirmó oficialmente su despedida de la selección argentina después de disputar su último encuentro con la Albiceleste en el Estadio Monumental.

Más de 85.000 aficionados asistieron al adiós del futbolista que durante más de dos décadas lideró a Argentina y terminó conquistando el Mundial, la Copa América y la Finalissima.

"Hoy me toca vivir el día más triste de mi carrera, que es cuando le digo adiós a la selección y a todos ustedes. Los voy a extrañar muchísimo, defender los colores de la selección ha sido lo más lindo", declaró Messi sobre el terreno de juego, visiblemente emocionado.

"No me quiero ir de acá"

El rosarino estuvo acompañado por el cuerpo técnico de Scaloni y por sus compañeros, desde veteranos como Ángel Di María y Nicolás Otamendi hasta los integrantes de la nueva generación argentina.

Durante un discurso de aproximadamente diez minutos, Messi reconoció lo difícil que resultaba asumir que ya no volverá a ponerse la camiseta de su país: "No me quiero ir de acá ni quiero dejar la cancha. Le agradezco a Dios ser argentino, estoy orgulloso de ser argentino y de haber cumplido mi sueño. El no venir más va a ser un dolor muy grande, pero es el momento; el último Mundial fue demasiado", explicó.

El desgaste de aquella última Copa del Mundo aparece así como uno de los elementos decisivos en su decisión de cerrar definitivamente su etapa internacional.

El recuerdo a su padre

Uno de los momentos más emotivos de su intervención llegó al recordar a su padre, Jorge Messi, fallecido el pasado mes de agosto: "En lo primero que pienso es en mi viejo (Jorge Messi, fallecido en agosto de este año). Fue un orgullo muy grande defender esta camiseta en estos más de 20 años. Hasta en los peores momentos nunca dejé de pelear, de luchar ni de dar el máximo", remarcó.

Messi recordó también todo lo que terminó conquistando después de años en los que los grandes títulos se le resistieron con Argentina: "Agradezco a mis compañeros por haberme hecho cumplir el sueño de chiquito: ser campeón del mundo, de Copa América y de la Finalissima. Era salir a competir con guerreros que se iban a dejar la vida".

El capitán también aprovechó su despedida para pedir a la afición que mantenga su apoyo a la nueva generación: "Ahora voy a estar de ese lado bancando a estos chicos y a los que vengan. Van a venir momentos duros seguro, no es normal lo que se logró. Para conseguir objetivos grandes hay que hacer grupos unidos; hay gente que quiere ver mal a la Selección y no hay que darles el gusto", concluyó.

Messi pasará así de liderar a Argentina sobre el terreno de juego a seguirla como un hincha más.

Gol y dos asistencias

El último partido de Messi con Argentina tuvo además el desenlace perfecto. La Albiceleste se impuso 3-0 a Benín después de una primera mitad sin goles y el '10' participó directamente en los tres tantos.

Primero ejecutó la falta que Nicolás Otamendi remató para abrir el marcador. Posteriormente asistió a Nicolás Paz en el 2-0. Y todavía faltaba su despedida definitiva. En los últimos minutos, Messi asumió un penalti y marcó con su zurda el último gol de su carrera con Argentina para establecer el 3-0 definitivo. Un gol para cerrar más de 20 años defendiendo la misma camiseta.

La Asociación del Fútbol Argentino preparó una jornada completa de homenaje a su capitán. La previa contó con actuaciones de Un Poco de Ruido, Sebastián Mendoza, Román el Original, Santi Cairo, Q' Lokura y Damas Gratis, mientras que el himno argentino fue interpretado por el excombatiente de la Guerra de Malvinas Fabio Santana.

Durante el descanso actuó Gaspar Benegas y, después del encuentro, la fiesta continuó con drones, pirotecnia y conciertos de Soledad Pastorutti y Ulises Bueno.