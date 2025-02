Medina Cantalejo propone que el estamento arbitral salga del paraguas de la RFEF: "Es el momento de dar este paso adelante"

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo, ha propuesto este jueves en la reunión entre clubes, Federación, árbitros y LaLiga que el estamento arbitral salga del paraguas de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Hemos hablado del modelo arbitral. Desde siempre el paraguas de la Federación ha sido el que siempre ha gestionado el arbitraje español. Tanto a nivel territorial como a nivel nacional. Le planteamos si hay que dar un paso para adelante crear una empresa de servicios, integrada, para dirigir y gestionar el arbitraje", señaló Medina Cantalejo.

"Desde hace tiempo hemos estado hablando para ver si en otros países esto ha tenido un efecto positivo. El resultado en cuanto a aciertos dice que esto no es la panacea de la solución, pero entiendo que es el momento de dar este paso adelante", ha añadido el presidente del CTA.

Además, desde el Comité Técnico de Árbitros han preparado un decálogo de propuestas y medidas que expusieron en esta asamblea.

"Hemos preparado un decálogo de cuestiones que entendíamos que podrían ser interesantes para los equipos. Hemos ofrecido que, al igual que los entrenadores viene una representación de entrenadores que en pretemporada no tienen ningún club y vienen a nuestra pretemporada para ver como trabajamos, hemos propuesto que algunos jugadores seleccionados por la AFE vengan y vean que hay consignas que se van a encontrar", detalló Medina Cantalejo.

"Hemos ofrecido que cada semana, que hacemos una reunión 'online' con toda la plantilla de árbitros, que haya una presencia repartida de representantes de equipo de cada categoría para que vean qué y cómo se analizan las decisiones a tomar y la llamada de atención de algún árbitro", aseguró el presidente del CTA.

Durante la reunión, el presidente del Comité Técnico de Árbitros explicó que algunos directivos no son buenos conocedores de cómo funciona el videoarbitraje.

"Hemos propuesto también que los directivos tengamos una reunión monográfica para transmitir exactamente lo que es el protocolo del VAR, las instrucciones, las jugadas... Y si, luego fallan, entender que hay veces que el ser humano se equivoca", ha indicado Medina Cantalejo.

Con relación al diálogo entre clubes, futbolistas y árbitras, Medina Cantalejo abogó por mantener una conexión constante con ellos.

"Hemos hablado de crear una comisión formada por estamentos diferentes para trabajar de manera regular para hablar de todos los problemas que nos vamos encontrando y proponiendo cuestiones interesantes para mejorar", aseveró el presidente del CTA.

Finalmente, Medina Cantalejo explicó que emitir o no los audios del videoarbitraje que pidió el Real Madrid no es competencia suya y no detalló nada más sobre las peticiones del club blanco.

