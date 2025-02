Javier Tebas confirma que LaLiga denunciará al Real Madrid: "Han perdido la cabeza"

La guerra entre LaLiga y el Real Madrid se recrudece tras el comunicado del club blanco en el que denunciaba "la actuación escandalosa del arbitraje y del VAR en el partido disputado el pasado 1 de febrero de 2025 contra el RCD Espanyol". El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha anunciado este jueves que el organismo que preside va a denunciar al club blanco por dicho comunicado y ha apuntado que "han construido un relato de victimismo exagerado, fuera de lugar y con un objetivo, en mi opinión, de hacer daño a la competición".

"Está en contra de todo, es la realidad, el Real Madrid quiere hacer daño a la competición, ya no solo al colectivo arbitral, ha construido un relato de victimismo que yo creo que la guinda fue la nota que sacaron el otro día, pero llevan con un relato de victimismo que no es así, que eso hace un mal análisis del caso de Negreira, que evidentemente está el FC Barcelona investigado, que lo que haya acreditado que parece ser que podía ser para tema de influir en los ascensos y descensos, no haya acreditado ningún pago a árbitros ni a nadie. Han construido un relato de victimismo exagerado, fuera de lugar y con un objetivo, en mi opinión, de hacer daño a la competición. En la nota se veía. Toda la competición adulterada, todo un tema desmedido. Han perdido la cabeza", ha denunciado Tebas.

El presidente de LaLiga ha asegurado que están estudiando el asunto para ver contra quién lanzan su denuncia.

"Nosotros desde luego vamos a denunciar, igual que hemos denunciado en su día al Real Madrid Televisión. Vamos a ver la denuncia, si es al club, a quien fimró carta, a la junta directiva... Estamos analizando a nivel jurídico, porque, evidentemente, este tipo de notas no se pueden consentir, porque hay falsedades en la misma nota, o medias verdades que lo que quieren es influir en unos temas que no pueden ser. No les queda más remedio que terminar haciendo esto. Han perdido la cabeza", reiteró Tebas.

Respecto a posibles cambios en el Comité Técnico de Árbitros (CTA), Tebas ha explicado que "se va a hacer una comisión para estudiar entre otras cosas, pues el modelo inglés, el modelo alemán, el modelo MLS".

"La posibilidad de que esa estructura vital esté fuera de la federación. Una compañía mercantil que compartirán la Federación y la Liga. Eso es lo que pasa en la Premier League y en la Bundesliga, dos de las grandes competiciones. Se va a estudiar un cambio del modelo arbitral y muchas cuestiones. Intentar abrir. Eso sí que ha sido un tema muy unánime de los clubes, que hay que abrir mucho más el mundo arbitral a la sociedad y a los propios clubes", ha apuntado Tebas.

Asimismo, el presidente de LaLiga se refirió a las publicaciones del Atlético de Madrid en las redes sociales, en las que tiraba de ironía para contestar al comunicado del Real Madrid.

"Los que calientan el derbi son otros antes. Quien calienta los partidos es Real Madrid Televisión. Quien llama corruptos a los árbitros es Real Madrid Televisión. Quien dice que es una liga adulterada es Real Madrid Televisión. Lo del Atlético me parece irónico. No puedo calificarlo de otra forma. De donde venimos y el porqué", sentenció Javier Tebas.

Javier Tebas admitió que una reconciliación con el Real Madrid y con Florentino Pérez parece lejana.

"Yo creo que no hay posibilidad de reconducción. El presidente del Real Madrid siempre quiere tener razón, tenemos que ponernos todos de rodillas a las oficinas de ACS (empresa de Florentino Pérez) y decirle: 'Perdón, Florentino. Es verdad que vienes a salvar el fútbol y no nos habíamos dado cuenta hasta que ha sacado la carta'", respondió con sorna Tebas.

Respecto a la posibilidad de que los árbitros salgan del amparo de la RFEF, creando un propio comité independiente como sucede en otras ligas europeas, Javier Tebas afirmó que "se va a estudiar".

"Es algo que sucede en la Premier League y en la Bundesliga, dos de las grandes competiciones. Sí, se va a estudiar un cambio del modelo arbitral. Y otras muchas cuestiones del tema de los árbitros, sobre si los árbitros pueden llevar o no publicidad...", señaló Javier Tebas, que descartó que se habla en profundidad de la posibilidad de que colegiados de otras nacionalidades arbitrasen en LaLiga.

