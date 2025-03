El médico que comunicó la muerte de Maradona a su familia: "No podían aceptar que había muerto"

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuó este jueves con las declaraciones de Juan Carlos Pinto, el médico encargado de comunicar a la familia de Diego Armando Maradona que había fallecido, y con la de Colin Campbell Irigoyen, médico de profesión y vecino del Barrio San Andrés que fue llamado por la seguridad del lugar para asistir al astro argentino cuando sufrió la descompensación que acabó con su vida.

Carlos Pinto, que llegó a la casa donde murió Maradona en la primera ambulancia, ha explicado en sede judicial cómo atendieron al 'diez' para tratar de reanimarle.

"Entramos a la casa, una persona le hacía compresiones en el pecho y otra respiración boca a boca. Desplegamos nuestro equipo en la cama y continuamos con la reanimación. No le pudimos hacer una traqueotomía porque tenía mucha rigidez y cuello corto. Vimos que no tenía actividad eléctrica pero por protocolo se sigue dando oxígeno. Hicimos 20 minutos más de reanimación pero el paciente tenía signos de muerte, así que frenamos el protocolo", explicó Pinto.

El médico de 72 años también desveló cómo se desarrolló el momento de comunicar a las hijas de Maradona -Dalma (37), Gianinna (35) y Jana (28)- y a su exmujer -Claudia Villafañe (63)- la noticia de la muerte del astro argentino.

"Empezaron a decir que no, que había que llevarlo a una clínica. No podían aceptar que había muerto", recuerda Carlos Pinto.

Ante esa negativa a creer que había muerto, Carlos Pinto explica que entró de nuevo en la habitación, donde durante otros diez minutos trataron de reanimar a Diego Armando Maradona.

"Volví a entrar. Había siete médicos de otras ambulancias. Estuvimos reanimándolo unos 10 minutos hasta que salí y les dije 'ya está muerto, no hay otra cosa para hacer'", señala Carlos Pinto.

"Le tomé los signos vitales y estaba muy frío"

Por otro lado, el médico Colin Campbell Yrigoyen, vecino del barrio de San Andrés donde falleció Diego Armando Maradona y que acudió a reanimarlo, tras ser llamado por la seguridad de la casa, ha explicado lo que se encontró al entrar en la habitación donde yacía el astro argentino.

"Cuando entro, estaba la enfermera (Gisela Dahiana Madrid) haciéndole masaje cardíaco y un custodio haciéndole respiración boca a boca. La psiquiatra (Agustina Cosachov) estaba al lado de la cama, pero no estaba haciendo nada. Pregunté hacía cuanto estaba así y me dijeron que (a Maradona) lo vieron a la mañana, que desayunó, y luego se encerró en el cuarto. Esto me lo dijo la psiquiatra, pero no puedo afirmarlo; pudo ser la enfermera. Pero creo que lo dijeron en conjunto una mujer y la persona que estaba en la puerta, Maxi, el asistente", recordó Campbell Yrigoyen.

"Le tomé los signos vitales y estaba muy frío. Por mi experiencia y mis conocimientos como médico puedo decir que hacía ya un tiempo que estaba así... Una o dos horas", apuntó Colin Campbell Yrigoyen.

Los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach deberán determinar si siete de los ocho acusados ​​son culpables del delito de homicidio simple con dolo eventual, que tiene una pena máxima de 25 años de prisión. Son juzgados en este proceso el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicoanalista Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

