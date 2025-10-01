¿Mbappédependencia? El francés firma más de la mitad de los goles del Real Madrid

Kylian Mbappé se ha consolidado como líder absoluto del Real Madrid. Pase lo que pase, la Tortuga Ninja está en modo ojiva nuclear: tanto monta si el equipo se hunde en el Metropolitano, donde acertó su único tiro a puerta, como si toca ponerse el mono de trabajo en el fin del mundo de Almaty para anotar un hat-trick balsámico en Champions.

En un equipo que Xabi Alonso quiere moldear como un colectivo, las cifras revelan una dependencia clara del galo: 56,5% de los goles esta temporada llevan su firma, frente al 29,7% del curso pasado. Y eso que la temporada pasada se hizo con la Bota de Oro que reconoce al máximo goleador de las ligas europeas.

El arranque de Mbappé es arrollador: 13 goles en los primeros nueve partidos disputados. Su equipo suma un total de 26 por el momento. El delantero solo se ha ido sin celebrar gol en un encuentro en lo que va de temporada; fue contra el Mallorca, en el que marcó dos tantos pero ambos fueron anulados por fuera de juego.

5 de los 7 tantos blancos en Champions

El de Bondy es Pichichi de LaLiga por delante de Julián Álvarez, con ocho tantos en siete partidos ligueros, exactamente el 50% de los que ha marcado el Real Madrid (16). Y en Europa su impacto es aún mayor: cinco de los siete goles del conjunto blanco en la fase liga de la Champions League llevan su sello, lo que eleva el porcentaje hasta el 71,43%.

En Almaty, ante el voluntarioso Kairat kazajo, firmó su primer triplete del curso e igualó con cuatro hat-tricks el registro de Filippo Inzaghi en la Champions, tres de ellos fuera de casa. Sus goles han supuesto ya seis puntos en el torneo continental y 4,2 millones de euros en premios de la UEFA.

"Nunca hay que olvidar lo que ha pasado, esta es otra competición, pero hay que seguir pensando lo que pasó el fin de semana para no volver a pasar algo así", declaró tras la victoria en Kazajistán, en referencia a la derrota en el derbi ante el Atlético (5-2).

Único jugador de campo que no ha rotado

Mbappé es, además, el único futbolista de campo que no ha rotado: suma 788 minutos esta temporada, siempre titular, sin haber sido sustituido antes del minuto 80. Xabi Alonso justificó las suplencias de Vinícius Junior recordando que "hay momento para todos" y que "nadie va a jugar todos los partidos". El francés, no obstante, parece intocable hasta ahora.

Este mes, con un Clásico ante el Barcelona y duelos europeos frente a Juventus y Liverpool en el horizonte, el Madrid dependerá de que su 10 mantenga la inspiración que ya le ha convertido en el futbolista más decisivo del arranque de temporada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com