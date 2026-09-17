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México emite una orden de detención contra el sospechoso del asesinato de Claudia Tacoronte

Se busca a Francisco Javier "N" como responsable del delito de feminicidio de la joven española que estaba de Erasmus en Morelos, México.

Imagen del presunto asesino de Claudia Tacoronte

México emite una orden de detención contra el sospechoso del asesinato de Claudia Tacoronte | Antena 3 Noticias

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Manuel Pinardo
Publicado:

La Fiscalía del estado mexicano de Morelos ha emitido una orden de captura y ha difundido la ficha de búsqueda con fotografía de Francisco Javier 'N', señalado como presunto responsable del feminicidio de la estudiante canaria Claudia Tacoronte, de 21 años, atacada con un arma blanca el pasado sábado en el municipio de Cuautla.

Las investigaciones para esclarecer el asesinato avanzan a partir de indicios técnicos y grabaciones. El Fiscal general de Morelos agradeció la implicación del vecindario, que facilitó vídeos registrados en la zona que permitieron a los agentes consolidar las sospechas sobre el investigado.

"Ayer obtuvimos de un juez especializado la Fiscalía de Feminicidios, una orden de aprehensión por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera en contra de un masculino (que) responde al nombre de Francisco Javier M.", dijo Fernando Blumenkron.

Para identificar al sospechoso se han tenido en cuenta los vídeos de algunas de las cámaras de seguridad que hay en el lugar del crimen y también la información que se recabó de los testigos. Blumenkron ha avisado de que si estos "indicios" estos "vídeos o esa información no van acompañadas de otras pruebas, no tendríamos éxito ante un juez en un proceso".

El Trompas

'El Trompas' es un viejo conocido de las autoridades por supuestos delitos de robo y asalto. El fiscal no ha podido confirmar un eventual acercamiento del asesino y su víctima antes del crimen. "No tenemos ninguna otra información que haya tenido reuniones anteriores con ella, simplemente es lo que estamos investigando en estos momentos".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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