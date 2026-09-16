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Ley de Dependencia

El Congreso aprueba la reforma de la Ley de Dependencia con más ayudas y menos trámites

El nuevo texto reduce los plazos para reconocer las prestaciones, amplía la atención a domicilio y refuerza los derechos de las personas con dependencia y discapacidad.

Pablo Bustinduy

Pablo Bustinduy Europa Press

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Marta Moreno
Publicado:

El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, la mayor modificación del sistema desde su creación en 2006. El nuevo marco pretende reducir esperas, simplificar trámites y facilitar a las personas dependientes que puedan seguir viviendo en sus hogares.

Tres meses para resolver las prestaciones

Uno de los principales cambios es la reducción del plazo máximo para resolver el reconocimiento de la dependencia, que pasa de seis a tres meses.

La reforma también elimina algunas incompatibilidades entre prestaciones y servicios, lo que permitirá combinar diferentes apoyos en función de las necesidades de cada persona. Por ejemplo, podrán combinar acudir a un centro de día y a la vez tener ayuda a domicilio.

Más atención en el domicilio

La ayuda a domicilio se amplía y podrá incluir acompañamiento para actividades fuera de la vivienda, como acudir al médico o realizar determinadas gestiones.

Además, la teleasistencia se reconoce como un servicio para todas las personas con dependencia y se incorporan nuevas fórmulas de cuidados en viviendas alternativas a las residencias tradicionales.

Más protección para cuidadores y personas con discapacidad

La nueva normativa refuerza la protección de los cuidadores y contempla medidas para garantizar la continuidad de los cuidados cuando el cuidador principal enferme o tenga que ser hospitalizado.

En materia de discapacidad, las personas con dependencia reconocida tendrán además un reconocimiento automático de determinados grados de discapacidad. La reforma refuerza también la accesibilidad universal y reconoce la atención temprana como un derecho para los menores de entre cero y seis años.

El Estado asumirá el 50% de la financiación

El Gobierno prevé aportar 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027 y establece el objetivo de que la Administración General del Estado financie el 50% del gasto certificado por las comunidades autónomas.

El nuevo modelo busca avanzar hacia una atención más personalizada, con mayor autonomía para las personas dependientes y más posibilidades de recibir cuidados en su entorno habitual.

Se han emitido 347 votos, a favor 346. No ha habido ninguno en contra, pero si una abstención. Queda por lo tanto, aprobado el dictamen.

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