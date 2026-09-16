Ceuta da un mes al Gobierno para resolver y ejecutar los expedientes de expulsión que correspondan

El Gobierno de Ceuta ha dado un paso más para exigir al Ejecutivo central que acelere la gestión de los migrantes que permanecen en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio. Según ha podido confirmar Antena 3 Noticias, el Consejo de Gobierno ceutí ha acordado requerir formalmente a la Administración del Estado para que resuelva los expedientes pendientes en un plazo "improrrogable" de un mes.

La reclamación afecta a unos 10.000 migrantes procedentes de Marruecos que, según la información aportada, permanecen en Ceuta después de aquellas entradas irregulares.

El requerimiento reclama que durante ese periodo se dicte y notifique una resolución en cada expediente de expulsión, devolución o retorno. También exige que se ejecute la salida efectiva del territorio nacional cuando corresponda y que se tramiten las solicitudes de protección internacional.

Además, Ceuta reclama que el Estado le remita una relación actualizada con la situación en la que se encuentra la tramitación de cada uno de esos expedientes.

Paso previo a acudir a los tribunales

La iniciativa constituye el paso previo a la presentación de un recurso contencioso-administrativo si la Administración central no atiende las exigencias planteadas.

El Ejecutivo de Juan Vivas denuncia la "inactividad" del Gobierno central y recuerda que la gestión de los procedimientos de extranjería, inmigración, asilo y seguridad pública corresponde a la Administración General del Estado.

Según sostiene el requerimiento, transcurrido más de un mes desde la entrada masiva, existen numerosos procedimientos que no se han resuelto y, en una cantidad relevante de casos, ni siquiera se habrían iniciado.

El Gobierno ceutí asegura además que no ha recibido información sobre el calendario previsto, el estado de los expedientes o las razones de los retrasos.

Frente a esta denuncia, los últimos datos disponibles reflejan que ya se han realizado 1.822 triajes, mientras se contabilizan 5.482 retornos voluntarios y 307 expulsiones. Interior prepara además dos Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) permanentes en Ceuta y Melilla, con capacidad para 800 personas cada uno, destinados principalmente a tareas de identificación y triaje.

Ceuta reclama más policías y personal de extranjería

El requerimiento no se limita a las devoluciones. Ceuta exige que, dentro del mismo plazo de un mes, el Estado aporte los medios humanos y materiales necesarios para acelerar los procedimientos y reforzar la seguridad.

En concreto, reclama aumentar los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los recursos de los servicios de extranjería y asilo y del resto de organismos estatales implicados.

El Ejecutivo ceutí sostiene que los recursos disponibles son "manifiestamente insuficientes" y vincula esta situación con el hacinamiento de los dispositivos de acogida y la presión sobre la ciudad.

El documento establece también que, dentro del mismo plazo de un mes, la Administración del Estado deberá comunicar formalmente a la Ciudad de Ceuta la respuesta dada al requerimiento.

El requerimiento recuerda además que el Estado declaró el pasado 25 de agosto la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta, un elemento que el Gobierno de la ciudad utiliza para respaldar la urgencia de sus reclamaciones.