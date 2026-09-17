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La alcaldesa de Torrent avisa de más episodios de lluvias intensas: "Tenemos que estar preparados"

Folgado recuerda que el Ayuntamiento había trasladado las advertencias ante la alerta naranja.

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Entrevista a la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado Tonda | Antena 3 Noticias

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Las lluvias torrenciales registradas en la la localidad valenciana de Torrent han provocado importantes incidentes. Las precipitaciones han causado atascos, situaciones complicadas para conductores y peatones, inundaciones en algunas viviendas y el desalojo de 15 personas de un local de comida rápida.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado Tonda, ha descrito la situación como una noche complicada para la ciudadanía, afirmando no haber dormido "nada": "Como muchos vecinos, la noche ha sido bastante preocupante".

Explica que en apenas "45 minutos hemos tenido 47 litros por metro cuadrado", lo que provocó que "en muchísimos puntos colapsara el alcantarillado porque no daba abasto para recoger todo el agua que caía".

Folgado ha señalado que las lluvias generaron problemas para numerosos vehículos, peatones y comercios. Además, varios vecinos alertaron de la entrada de agua en sus viviendas, "bien por los desagües o bien por las terrazas", ha indicado.

Habían avisado

Folgado ha recordado que el Ayuntamiento ya había advertido a la población sobre el riesgo de lluvias intensas. "Llevábamos trasladando a la población las advertencias desde el día anterior, con la alerta naranja y la previsión de fuertes lluvias", ha señalado.

En esta línea ha advertido que, "desgraciadamente, estas situaciones se van a repetir muchas más veces. Tenemos que estar muy preparados y concienciados".

Durante toda la noche, la Policía Local, Protección Civil y los servicios de limpieza han trabajado para recuperar la normalidad en las calles "retirando sobre todo la acumulación que había y los contenedores de basura que se habían desplazado", explicaba la alcaldesa.

Viviendas afectadas

Aunque la situación comienza a mejorar, todavía quedan puntos afectados. El paso subterráneo de Parc Central, "está completamente anegado", informaba, añadiendo que aún hay "actuaciones pendientes sobre todo en la zona de los diseminados y en las urbanizaciones".

Foldago subraya que se está trabajando en la zona de obra y también en la del Consell agrario, donde retiran "piedras y barro de algunas viviendas" afectadas por las fuertes lluvias que se han vivido en la región valenciana.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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