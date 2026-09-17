Trump amenaza de nuevo a la UE con "aranceles elevados" si hace a Canadá "estado asociado" con "mala intención"

Trump vuelve a cargar tintas contra la Unión Europea. El presidente de Estados Unidos advierte de que si Bruselas convierte "con mala intención" a Canadá en el primer miembro asociado del bloque, no así "si es con buena intención", responderán con "aranceles muy elevados".

"Si hacen eso, si considero que se trata de un acto hostil, impondré aranceles muy serios o dejaré de comerciar con Europa en muchos ámbitos", dijo Trump después de aterrizar con el Air Force One en Carolina del Norte.

Lanza la amenaza, pero luego recoge cuerda ya que matiza que solo tomaría la decisión de los "aranceles muy serios" si la UE actúan "con mala intención".

Von der Leyen ha defendido su propuesta de la necesidad de "reimaginar urgentemente" las alianzas de la UE ante la "fractura" del sistema internacional basado en normas, defendiendo que Europa debe construir nuevas coaliciones con socios que compartan sus valores para reforzar su resiliencia y sus democracias.

Presente en el pleno del Parlamento Europeo estaba el Mark Carney, primer ministro de Canadá, que fue recibido entre aplausos y hoy intervendrá en la Eurocámara.

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