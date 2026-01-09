Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Barcelona

Mbappé, el 'fichaje' de Real Madrid para el Clásico ante el Barcelona en Arabia

Xabi Alonso confirma el regreso del francés para la final de la Supercopa: "Las sensaciones son buenas".

Kylian Mbappé, en un partido del Real Madrid

Kylian Mbappé, en un partido del Real MadridReuters

El Real Madrid afrontará la final de la Supercopa de España ante el Barcelona el próximo domingo en Yeda (Arabia Saudí) con la vuelta del francés Kylian Mbappé, pero con las dudas del alemán Antonio Rüdiger, el brasileño Rodrygo Goes y Raúl Asencio.

Y es que los tres son dudas para la final a la espera de los exámenes médicos a los que se sometan durante este viernes y a las sensaciones de los propios jugadores.

En el caso de Rüdiger ya forzó para jugar la semifinal, tras sentir molestias en la rodilla izquierda, y pudo aguantar 69 minutos sobre el terreno de juego.

Los mismos que un Asencio que sintió problemas musculares tras un intenso duelo con Sorloth. El zaguero español estuvo estirando varias jugadas la parte posterior del muslo derecho y acabó comunicando que no podía continuar.

Por su parte, Rodrygo Goes, autor del segundo gol del Real Madrid, se echó al césped tras un duelo al espacio con Julián Álvarez y acabó siendo sustituido en el minuto 87.

'KM9' rumbo a Yeda

Los tres son dudas para un partido del domingo en el que volverá el francés Kylian Mbappé. El galo se quedó en Madrid para recuperarse del esguince que le hizo perderse también el primer partido de 2026 ante el Betis. Y, tras llevar a cabo un plan específico de recuperación, ha mejorado sus sensaciones y viaja a Yeda para integrarse en la expedición.

"Está mucho mejor. Ha entrenado y las sensaciones son buenas. Las posibilidades, las mismas que todos los que están en la convocatoria", anunció Xabi Alonso al ser cuestionado sobre si podrá jugar el domingo la final contra el Barcelona.

Habrá Clásico en la final

El Real Madrid superó por 1-2 al Atlético de Madrid en la segunda semifinal de la Supercopa de España y habrá Clásico ante el Barcelona en la final del próximo domingo en el King Abdullah Sports City Stadium de Yeda, Arabia Saudí. Valverde y Rodrygo hicieron los goles del conjunto blanco. Sorloth acortó distancias para el conjunto rojiblanco, pero los de Simeone no lograron el empate pese al acecho en los minutos finales.

Como ya ocurrió hace un año, habrá clásico en la final de la Supercopa de España: frente a frente el Barcelona de Hansi Flick y el Real Madrid de Xabi Alonso. La temporada pasada el Barça endosó al Madrid una dolorosa manita en Arabia Saudí, por lo que el conjunto blanco tendrá ocasión de revancha.

La 'Moussambani' del tenis: así fue la actuación más surrealista de la historia sobre una pista

