Mbappé no viaja a Arabia Saudí para la Supercopa de España

Mbappé se queda fuera de la Supercopa de España. El delantero francés no ha superado el esguince de rodilla con el que cerró 2025 y no viajará a Yeda con el Real Madrid.

El galo no se entrenó este martes en Valdebebas y causa baja definitiva para la Supercopa de España. El atacante no ha mejorado en las últimas horas y, tras iniciar el lunes una fase de trabajo en el gimnasio, no pudo ejercitarse con el grupo, por lo que no estará disponible para el debut blanco en el torneo.

Según informan a EFE fuentes del club merengue, en caso de avanzar a la final se estudiará la evolución de Kylian para decidir el viernes si viaja a Arabia Saudí y se suma a la concentración del equipo en Yeda.

El Real Madrid afrontará la Supercopa sin su gran referencia ofensiva. El equipo de Xabi Alonso debutará el jueves en la segunda semifinal frente al Atlético de Madrid, un derbi que Mbappé tampoco podrá disputar, como ya ocurrió en septiembre de 2024 en el Metropolitano, en su primer enfrentamiento ante el conjunto rojiblanco desde su llegada al club.

Vuelve Huijsen

La buena noticia para Alonso es la recuperación de Huijsen, una vez que ha superado la sobrecarga muscular que le impidió iniciar 2026 jugando ante el Real Betis.

El central internacional con España es novedad en la convocatoria junto al inglés Trent, que, pese a no tener opciones de jugar minutos por la lesión muscular que sufre en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda, integra la expedición y se ejercitará con sus compañeros en la sesión del miércoles.

Junto a Mbappé seguirán siendo baja en el torneo en el que se decide el primer título de 2026 el brasileño Éder Militao, que prosigue con la recuperación de la rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación al tendón proximal, y Brahim Díaz, que está disputando la Copa África con Marruecos.

El técnico madridista cambia al tercer portero, con la entrada de Fran González por Sergio Mestre, y mantiene en la convocatoria a los canteranos David Jiménez y Thiago Pitarch.

Convocatoria completa del Real Madrid

Porteros : Courtois, Lunin y Fran González.

: Courtois, Lunin y Fran González. Defensas : Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, David Jiménez, David Alaba, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Rüdiger, Fran García, Carreras y Mendy.

: Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, David Jiménez, David Alaba, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Rüdiger, Fran García, Carreras y Mendy. Centrocampistas : Fede Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler, Jude Bellingham, Ceballos y Thiago Pitarch.

: Fede Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler, Jude Bellingham, Ceballos y Thiago Pitarch. Delanteros: Vinícius, Rodrygo, Gonzalo y Mastantuono.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.