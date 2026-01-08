La 'Moussambani' del tenis: así fue la actuación más surrealista de la historia sobre una pista

La joven Hajar Abdelkader, de 21 años, se hizo viral tras su debut en un torneo ITF en Kenia por unas estadísticas que recordaron al histórico episodio de Eric Moussambani en Sídney 2000.

La egipcia recibió una 'wild card' para disputar un torneo ITF sobre tierra batida en Nairobi, una situación habitual en este tipo de competiciones.

Sin embargo, su rendimiento en pista llamó poderosamente la atención desde el primer juego: Abdelkader mostró enormes dificultades en casi todas las facetas del tenis y firmó una actuación que no pasó desapercibida para aficionados y analistas.

6-0 y 6-0 en solo 37 minutos

En su partido de primera ronda frente a la alemana Lorena Schaedel, la tenista egipcia cayó por un contundente 6-0 y 6-0 en apenas 37 minutos.

Más allá del resultado, las estadísticas también explican lo ocurrido: cometió 20 dobles faltas, solo logró meter el 8,3% de primeros servicios y no ganó ningún punto con su saque inicial.

En total, Abdelkader apenas sumó tres puntos en todo el partido. Un registro que generó una oleada de comentarios en redes sociales y foros especializados, donde muchos compararon su actuación con la del nadador ecuatoguineano que se hizo mundialmente famoso por competir sin apenas experiencia olímpica.

30.000 dólares en premios

La jugadora egipcia, que comenzó a practicar tenis a los 14 años, participa en un torneo que reparte 30.000 dólares en premios.

Por su parte, Schaedel avanzó de ronda y se medirá en su próximo compromiso a la china Yufei Ren, séptima cabeza de serie y número 498 del ranking mundial.

El caso de Abdelkader ha reabierto el debate sobre el uso de invitaciones en torneos profesionales y los criterios deportivos para concederlas, especialmente en competiciones que forman parte del circuito ITF.

