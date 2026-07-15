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Emocionados y abrazados, así ha celebrado la familia real la victoria que lleva a España a la final del Mundial

Con una sonrisa relajada en su rostro tanto el rey Felipe VI, como la reina doña Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía compartieron con todos imágenes de cómo vivieron ellos la semifinal del mundial que ha abierto a La Roja la puerta de Nueva York.

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Emocionados y abrazados, así ha celebrado la familia real la victoria que lleva a España a la final del Mundial | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Como una familia más. Felipe VI, doña Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía vivieron juntos la victoria de España sobre Francia, que abre a La Roja la puerta a la final del Mundial, 16 años después de haber vivido la última.

La familia real se vistió para la ocasión y en un guiño a los jugadores los cuatro lucían la segunda camiseta de la Selección. Sentados juntos, los reyes en medio, se les ve en todo momento disfrutando y relajados. El momento más especial fue cuando el árbitro tocó el pitido final. Los cuatro celebraron la victoria de 'La Roja' muy emocionados, saltando y fundiéndose en un abrazo con el que se sellaba el pase a la final de Nueva York.

España todavía no tiene rival, saldrá del encuentro que hoy juegan Argentina e Inglaterra. La final se jugará el domingo en Nueva York y allí estará el rey Felipe VI, aunque no sabemos si irá o no acompañado de doña Letizia o de alguna de sus hijas.

El apoyo de los reyes a la Selección es ampliamente conocido, incluso en un acto oficial que le impidió ver uno de los encuentros tuvo palabras de ánimo para este equipo que levanta pasiones.

Luis de la Fuente contó tras el encuentro con Francia que el rey lo llamó para felicitar al equipo. "Es un gran orgullo que nuestro rey nos llame y se preocupe y nos anime constantemente. Ser los artífices de la alegría de un país entregado en la calle, con una generación que tiene una actitud encomiable", dijo el entrenador para añadir después: "Vamos a disfrutarlo, queda el paso más difícil, hay que mejorar y en eso estamos", añadió.

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