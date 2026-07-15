España vibra con el triunfo de La Roja: abrazos, gritos, aplausos y muchos nervios entre los aficionados

La selección española hizo vibrar a miles de aficionados con una victoria frente a Francia en un encuentro cargado de emoción, tensión y celebraciones por todo el país. Desde el primer minuto, seguidores de todas las edades se reunieron en plazas, pantallas gigantes y espacios públicos de ciudades como Madrid, Gran Canaria, Valencia o Sevilla para animar a nuestros jugadores.

El ambiente estuvo marcado por los cánticos, las banderas y los inevitables nervios antes del inicio del partido. Con el himno sonando y la ilusión por todo lo alto, la afición vivió cada jugada con máxima intensidad. La espera tuvo recompensa cuando llegó el primer gol de España, que desató la euforia entre los presentes y dio paso a una explosión de abrazos, gritos y aplausos.

Sin embargo, el encuentro no dio tregua. Francia obligó a sufrir a la selección y a sus seguidores durante varios tramos del choque. Aun así, España volvió a encontrar el camino del gol gracias a Porro, cuyo tanto provocó una nueva ola de celebraciones. En el Icónica Fest de Sevilla, cientos de personas siguieron el partido en directo y festejaron el gol con saltos, cánticos y una enorme ovación.

La emoción también se trasladó hasta Rocafonda, el barrio de Barcelona donde creció Lamine Yamal. Allí, los vecinos estallaron de alegría cuando el joven atacante marcó, aunque la celebración quedó congelada al ser anulado el tanto tras la revisión de la jugada.

Con el pitido final llegó el momento más esperado. La tensión dio paso a una auténtica fiesta. Aficionados de diferentes puntos de España gritaron, cantaron y celebraron el pase de la selección a la gran final, convencidos de que el equipo tiene argumentos para luchar por el título. La cita definitiva será el próximo domingo, cuando España buscará culminar su brillante trayectoria con un nuevo triunfo.

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