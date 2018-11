Marco Asensio: "Yo no tengo que ser el que tira del carro en el Real Madrid, hay jugadores que llevan más años que yo"

El jugador del Real Madrid Marco Asensio ha reconocido que el fútbol ha sido "un poco injusto con Lopetegui" después de su destitución en apenas tres meses como técnico merengue y su adiós a la selección antes del Mundial de Rusia el pasado verano.

"El fútbol ha sido un poco injusto con Lopetegui. En los momentos clave no hemos tenido el acierto o la suerte necesaria. Es una situación muy complicada. Tanto lo que pasó en la selección como en el club. No sólo por él, también por su cuerpo técnico. No han tenido esa pizca de suerte para poder triunfar en el Real Madrid", dijo en Movistar Plus.

"Estoy seguro que el fútbol le dará lo que se merece", añadió Asensio, que no considera que las críticas hayan sido justas con Lopetegui. "Ya sabemos cómo es el periodismo aquí", añadió el balear antes de ser preguntado por Santiago Solari, el nuevo inquilino del banquillo del Real Madrid.

"Con la llegada de Solari los resultados han sido mejores. Es nuestro entrenador, nos da igual quién esté ahí", indicó. "Tenemos que ser fuertes y seguir", sentenció Asensio, quién ahora está "centrado" en la selección, con quién afronta dos nuevos partidos esta próxima semana. "Luis Enrique me ha dado mucha confianza", zanjó.