El Manchester City se rinde a Oasis con una camiseta diseñada por Noel Gallagher

Noel Gallagher, compositor de Oasis, ha diseñado la cuarta equipación del Manchester City, en conmemoración del 30 aniversario del lanzamiento de 'Definitely Maybe', el primer álbum de la banda de Mánchester. En definitiva, una camiseta inspirada en la portada del álbum que definió a toda una generación.

Esta equipación, que ha salido bajo el nombre de 'Definitely City', encapsula los colores de la portada del álbum de 1994, en la que se puede ver a los cuatro miembros de la banda mancuniana en diferentes posiciones dentro de una habitación. Para la recreación de la famosa portada, el Manchester City ha utilizado a Pep Guardiola, Jess Park, Kyle Walker y Mateo Kovacic.

Se utilizará en la Champions League

Eso sí, esta nueva equipación solo se utilizará en "determinados" partidos de la Champions League.

"Es la misma paleta de colores que la portada de Definitely Maybe: es única, pero definitivamente llamativa"

Noel Gallagher se ha pronunciado sobre su participación en el diseño de la equipación 'Definitely City': "Amé al City antes que cualquier otra cosa, me gustaba el City antes de interesarme en la música, me gustaba el City antes de saber qué era la música".

"Cuando Puma nos propuso diseñar un uniforme para uno de los partidos, tardamos unos cinco segundos en aceptar. Es la misma paleta de colores que la portada de Definitely Maybe: es única, pero definitivamente llamativa y creo que luce genial. Cuando ves a gente representando a tu club, es importante que se vean bien", reflexiona el mayor de los Gallagher.

"Para mí, 'Definitely Maybe' nunca ha perdido su magia. Creo que es una instantánea increíble de lo que éramos. Con el aniversario, lo he estado escuchando mucho más de lo que lo haría nunca. Me hace sonreír. Fueron grandes momentos. Ha dado lugar a una gran equipación de fútbol y su legado sigue vivo", apostilla el compositor.

'Hooligans' del City

Los hermanos Gallagher siempre se han declarado fanáticos del Manchester City y uno de los puntos culmen de su carrera fueron los dos conciertos que dieron en Maine Road, antiguo estadio del City, donde reunieron a 80.000 personas cada noche.

El lanzamiento de esta colección coincide, además, con la reunión de la banda de Mánchester tras 15 años de separación debido a su mala relación. Oasis tocará una serie de conciertos en Reino Unido e Irlanda en el verano de 2025 y dos fechas adicionales en Londres en septiembre del año que viene.

