¿Cómo se forjó el regreso de Oasis? Una promesa con el Manchester City de fondo

Se lo decía Guillermo Francella, interpretando a Pablo Sandoval, a Benjamín Expósito, léase Ricardo Darín, en una escena inolvidable de ese peliculón llamado 'El secreto de sus ojos': "El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de dios... Pero hay una cosa que no puede cambiar: no puede cambiar de pasión". Y esa pasión era su equipo, el Racing de Avellaneda en el caso del filme... y el Manchester City en el que nos ocupa.

Porque durante estos 15 años, Noel y Liam Gallagher se han insultado hasta la saciedad. Pero hay algo que no pudieron cambiar. No pudieron cambiar de pasión.

Estos dos hermanos ciclotímicos se separaron en 2009 tras marcar una era y, desde entonces, no han cesado los rumores sobre una posible reunión. Un retorno supersónico que finalmente se ha materializado esta misma mañana. Serán 14 fechas en 2025 para actuar en Cardiff (4 y 5 de julio, Principality Stadium); Manchester (11, 12, 19 y 20 de julio, Heaton Park); Londres (25, 26 y 2 y 3 de agosto, Wembley Stadium); Edimburgo (8 y 9 de agosto, Scottish Gas Murrayfield Stadium), y Dublín (16 y 17 de agosto, Croke Park).

Las entradas se pondrán a la venta a partir de sábado 31 de agosto. Los hermanos de Mánchester, a quienes ni siquiera lograron convencer para reunirse en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, justifican así hoy su decisión a través de un comunicado: "No ha habido ningún gran momento revelador que haya iniciado la reunión, solo la comprensión gradual de que es el momento adecuado. Las armas se han silenciado, las estrellas se han alineado y la gran espera ha terminado. Ven a ver a Oasis: no será televisado".

"Voy a reunir a la maldita banda"

Sin embargo, desde hace un año los rumores de su vuelta no han hecho sino incrementarse... con el fútbol como trasfondo. Días antes de la final de la Champions que Manchester City e Inter de Milán iban a jugar en el Estadio Olímpico Atatürk el 10 de junio de 2023, Liam Gallagher lanzaba un tuit en su cuenta de Twitter: "Si el Manchester City gana la Champions League, voy a llamar a mi hermano y reunir a la maldita banda". El club 'cityzen', del que ambos artistas son seguidores, ganó su primera Copa de Europa con un gol de Rodri... y un año después por fin la banda está de vuelta.

La noticia musical del año copa ya las portadas de medio mundo y a buen seguro ha sido recibida con alborozo en el vestuario del Manchester City, en cuyo vestuario suena 'Wonderwall' tras cada título. Un tema, o más bien un himno, cuya melodía entonaron los Gündogan, Grealish o Rodrigo tras alzar al cielo de Estambul la Orejona: "I don't believe that anybody feels the way I do about you now..." ('No creo que nadie sienta lo mismo que yo por ti ahora').

Eso sí, aunque 'Wonderwall' sea la canción más reconocida mundialmente de Oasis, el verdadero himno del City es 'Blue Moon'. Este tema data de 1934 y ha sido revisado en varias ocasiones. Una de tantas está firmada por Liam Gallagher y su grupo Beady Eye, que recompusieron esta canción en 2011 para ser utilizada como himno para la afición 'cityzen'.

"Seré el mayordomo de Guardiola"

Seguidores obstinados del equipo mancuniano, ambos hermanos son, básicamente, 'hooligans': "Si Guardiola consigue la Champions seré su mayordomo los próximos cinco años. Haré cualquier cosa que me diga. Si viene a mi casa y dice que no le gusta la decoración, la cambiaré", llegó a bromear Noel Gallagher días antes que el City jugara la final de la Champions ante el Inter de Milán

Gran amigo de Pep, el vínculo entre Noel Gallagher y el club 'Skyblue' es tal que el músico ha participado en la elaboración de la camiseta del club para la presente temporada. El músico diseñó la letra que los jugadores lucirán en los partidos de la Champions, la FA Cup y la Carabao Cup. Y es tal la amistad entre las dos partes, que Pep ha permitido que el hermano mayor de los Gallagher estuviera en los festejos de títulos, por ejemplo en el de la Premier League de 2019.

Porque, pese a su separación en 2009, el City siempre ha sido un vínculo entre ambos hermanos. Desde la participación en la presentación de las camisetas oficiales del club, hasta acudir como simples aficionados para acompañar al Manchester City por los estadios de Eurocopa. Legendario es el viaje de Liam Gallagher a Madrid en 2012 para ver a su equipo en el Santiago Bernabéu... donde acabó expulsado por intentar besar a un agente de seguridad tras un gol de Dzeko.

El fin de las especulaciones

"Hoy, Oasis pone fin a años de especulaciones febriles con la confirmación de una esperada serie de conciertos en el Reino Unido e Irlanda que formarán parte de su gira mundial Oasis Live 25", señalaron este histórico 27 de agosto los representantes de la banda.

"Oasis llegará a Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín en el verano de 2025. Sus únicos conciertos en Europa el año que viene, este será uno de los momentos en directo más importantes y de los más solicitados de la década", abundaron.

"La experiencia en directo de Oasis no se parece a nada", especialmente por "el carisma, la chispa y la intensidad que solo se dan cuando Liam y Noel Gallagher están juntos en el escenario", puntualizaron los representantes.

La conjetura sobre el reencuentro arrancó el lunes después de que los hermanos avisaran, a través de sus respectivas cuentas de la red social Instagram, que hoy harían un importante anuncio. Los seguidores del grupo de Mánchester anhelaban desde hace años su regreso de la banda.

Los rumores fueron también avivados el domingo cuando Liam dedicó el tema de Oasis 'Half The World Away' a su hermano mayor Noel durante su actuación en el festival de música de Reading (a las afueras de Londres), y la canción 'Cigarettes & Alcohol' a aquellos que dicen que odian al grupo.

