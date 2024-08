¡Vuelve Oasis! Los hermanos Liam y Noel Gallagher entierran el hacha de guerra y confirman el regreso de la banda

El mundo del rock está de celebración. Después de 15 años de silencio y disputas, Oasis, la banda británica que definió una era, ha anunciado su esperado regreso a los escenarios. Los hermanos Gallagher, Liam y Noel, han decidido dejar atrás sus diferencias y reunirse para una gira monumental en 2025.

El anuncio ha llegado esta mañana a las 08:00 horas, hora británica, a través de las redes sociales de la banda, confirmando los rumores que habían estado circulando durante el fin de semana. Con un mensaje misterioso pero poderoso, Oasis ha declarado lo siguiente: "Los cañones han callado. Las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado. Venid a verlo. No será televisado".

Fechas y entradas

La gira, que celebrará el 30 aniversario de albúm '(What’s the Story) Morning Glory?', incluirá 14 fechas en estadios del Reino Unido e Irlanda. Además, los fans podrán disfrutar de la magia de Oasis en ciudades como Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín.

Cardiff (Gales). Principality Stadium los días 4 y 5 de julio.

Manchester (Inglaterra). Heaton Park los días 11, 12, 19 y 20 de julio.

Londres (Inglaterra). Wembley Stadium los días 25 y 26 de julio y 2 y 3 de agosto.

Edimburgo (Escocia). Scottish Gas Murrayfield Stadium los días 8 y 9 de agosto.

Dublín (Irlanda). Croke Park los días 16 y 17 de agosto.

Las entradas para esta gira histórica saldrán a la venta el sábado 31 de agosto a las 9:00 horas, hora británica. Podrán ser adquiridas a través de las páginas web de ticketmaster.co.uk, gigsandtours.com y seetickets.com. Sin embargo, las entradas de Dublín, serán vendidos el mismo día a partir de las 8:00 hora local, por medio de ticketmaster.ie.

Se espera una gran demanda para los conciertos, prediciendo que las entradas se agotarán en cuestión de minutos después del regreso de la banda 15 años después.

Una rivalidad que es leyenda del rock

El retorno de Oasis no es solo una noticia musical, sino un evento cultural inesperado. La banda, considerada una de las más influyentes del britpop, se separó en 2009 tras una acalorada discusión entre los hermanos Gallagher en el festival 'Rock en Seine' de París.

Desde entonces, los fans han esperado ansiosamente una reconciliación. Los rumores se intensificaron cuando Liam Gallagher dedicó la canción 'Half the world away' a su hermano Noel durante su actuación en el festival de Reading el pasado domingo 25 de agosto.

El regreso de Oasis representa la reconciliación de dos hermanos cuya rivalidad se convirtió en leyenda del rock. Noel y Liam, conocidos ser impulsivos y por su relación conflictiva, han decidido dejar atrás años de insultos en público y diferencias personales.

La noticia ha generado una ola de entusiasmo entre los fans de todas las edades. Muchos ven esta gira como una oportunidad para revivir la magia de los años 90, mientras que las nuevas generaciones podrán experimentar por primera vez la energía única de Oasis en vivo.

Con este anuncio, la banda de rock británica no solo regresa a los escenarios, sino que también reaviva la llama del britpop y promete ofrecer a sus fans una experiencia musical inolvidable. Como dice su clásico 'Don't look back in anger', parece que los hermanos Gallagher han decidido no mirar atrás con rabia, sino hacia adelante con esperanza y música.

