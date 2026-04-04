Mallorca - Real Madrid: Horario, alineaciones OFICIALES y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

El Real Madrid, segundo clasificado en LaLiga EA Sports a cuatro puntos del Barcelona, visita este sábado Son Moix para medirse al Mallorca en la jornada 30 de primera división. Los de Álvaro Arbeloa buscan un triunfo en la isla para meter presión a un Barcelona que hoy visita el Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid. Los blancos, que aún deben jugar en el Cam Nou en la jornada 35, saben que sumar hoy los tres puntos puede acercarles al equipo culé, teniendo en cuenta la exigente visita que tienen por delante en esta jornada.

Las cuentas son claras: hay cuatro puntos de diferencia y 27 puntos en juego, además de un duelo directo entre Barcelona y Real Madrid. Los blancos ya no pueden fallar y deben sumar de tres en tres para tratar de acortar la distancia o, al menos, llegar a cuatro puntos a la jornada 35, en la que visitarán el Camp Nou. Y todo con los cuartos de final de la Champions League a la vuelta de la esquina. El Real Madrid recibirá el martes al Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu, mientras que el Barça de Flick recibirá al Atlético de Madrid el próximo miércoles en el Camp Nou. Al equipo culé le llegan tres partidos complicados, dos ante el Atlético (Liga y Champions) y uno ante el Espanyol (Liga).

Álvaro Arbeloa debe decidir si introduce rotaciones hoy ante el Mallorca pensando en el duelo ante el Bayern del próximo martes. El entrenador salmantino aseguró en la previa que medita dar descanso a Vinícius Júnior

"Vini, cansado, como es normal. Mi amigo Carleto no le ha dado mucho descanso. También es normal... ¿Quién quiere dar descanso a un jugador como Vinícius? Fueron dos partidos muy exigentes para él (Francia y Croacia). El Madrid y Brasil son dos equipos con una exigencia muy grande. Es lo que le toca. Es un jugador enorme. Viene con mucha carga de partidos desde que empezó 2026 y vamos a ver cómo se encuentra hoy de cara al partido de mañana. Y veremos", indicó Arbeloa.

Fede Valverde es baja segura tras ser expulsado en el derbi. Courtois es la única baja del conjunto blanco, al margen de Rodrygo, lesionado de larga duración.

El entrenador del RCD Mallorca, Martín Demichelis, confesó en la previa al duelo contra el Real Madrid que ve a su equipo "vivo, con ganas de regalar alegría a su gente" a pesar de la derrota anterior al parón de selecciones contra el Elche. "Cuando pierdes lo mejor que puede pasar es jugar rápido, fueron dos semanas largas en las que intentamos que el jugador no pierda la posibilidad de sacar lo mejor. La convivencia fue respetuosa, no les permito que se relajen aunque no jueguen el fin de semana, me veo obligado a exigirles al máximo. Veo un equipo vivo, que tiene ganas de regalar alegrías a su gente", indicó Demichelis.

El entrenador argentino no podrá contar con su capitán, Antonio Raíllo, por problemas físicos de última hora, pero sí recupera a Takuma Asano, Marash Kumbulla, Abdón Prats y a Javi Llabrés.

Alineaciones del Mallorca - Real Madrid

Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Omar Mascarell, Mojica; Samu Costa, Morlanes; Luvumbo, Pablo Torre, Sergi Darder; Muriqi.

Real Madrid: Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Manuel Ángel, Tchouameni, Camavinga; Arda Güler, Mbappé y Brahim.

Horario y dónde ver el Mallorca - Real Madrid de LaLiga EA Sports

El Mallorca - Real Madrid, partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports, se jugará el sábado 4 de abril a las 16:15 horas en el estadio de Son Moix.

El Mallorca - Real Madrid se podrá seguir en directo en la página web de Antena 3 Deportes, con todos los goles, el marcador en vivo y la última hora de LaLiga EA Sports.