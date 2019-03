Luis Suárez: "Tanto Neymar como yo tenemos asumido que Messi es el mejor del mundo"

Luis Suárez, reciente ganador de la Bota de Oro y uno de los artífices del título de Liga ganado por el Barcelona, ha explicado, en una entrevista la web de Neymar, que tanto él como el propio Neymar tienen asumido que "Messi es el mejor del mundo".

"La MSN funciona por el compañerismo que tenemos entre nosotros. Cuando hace un gol 'Ney' o Leo estoy muy feliz por ellos. Y al revés pasa lo mimso. Tanto Neymar como yo tenemos asumido que Messi es el mejor del mundo y aprendemos de él. Neymar está aprendiendo de Messi para llegar a ser el mejor del mundo", explica Suárez.

El ariete uruguayo destaca la alegría de Neymar y explica que es "Completamente diferente a lo que sale en la prensa": Dentro del vestuario es muy tranquilo. Es muy bromista. Es un tío feliz que disfruta de la vida y el fútbol".

Suárez agradece a todo el equipo y en especial a Messi y Neymar "la forma en la que me recibieron".

Por último, Suárez habló sobre la buena relación que mantiene con Neymar: "Se ríe de todo. A veces no se entera de lo que decimos y se ríe. Es maniático con el pelo, pero es muy alegre, no se lleva mal con nadie, le pegan en el entrenamiento y aguanta. Me dice gordo cuando nos comemos una hamburguesa... Me llevo muy bien".