Luis Suárez: "Yo creo en el orgullo de los jugadores, no en los maletines"

El delantero del Barcelona Luis Suárez ha asegurado hoy que no cree en la existencia de primas por ganar, sino "en el orgullo de cada jugador de dejar la vida por la camiseta que está defendiendo". "El Granada, lo hará; nosotros también", ha apuntado el internacional uruguayo, quien ha recordado que no hay mayor motivación que salir al campo jugándote el título.

"Es difícil que ningún equipo tenga más ambición que nosotros", ha apostillado. Con 37 goles, Luis Suárez es el 'pichichi' de la Liga española y favorito para lograr la Bota de Oro, el trofeo que acredita al máximo goleador de las ligas europeas. El '9' azulgrana reconoce que sus compañeros están ayudándole a conseguirlo.

"No solo Leo (Messi), sino también otros jugadores como Andrés (Iniesta). Sin hablarlo ni pactarlo, te das cuenta de que te buscan más que otras veces al existir esta posibilidad. Es una lección de compañerismo y, obviamente, el gesto se agradece", ha manifestado.

Sin embargo, Suárez ha recordado que ser el máximo goleador no tiene sentido si no viene acompañado de títulos colectivos: "Ser 'pichichi', si no somos campeones, no sirve para nada. Ya me pasó con el Liverpool, que gané la Bota de Oro, pero al final nos quedamos ahí cerca del título".

El año pasado, la FIFA no lo incluyó en la lista de aspirantes al Balón de Oro, algo que no sucederá en 2016, si se tiene en cuenta el enorme rendimiento que ha tenido el delantero uruguayo esta temporada. Suárez cree, no obstante, que "no es momento para pensar en premios individuales", aunque ha disparado con bala cuando se le ha preguntado por lo que pasó la campaña anterior: "De lo del año pasado ya ni me acuerdo, no soy rencoroso y yo tengo el respeto que no tuvieron conmigo".

Tampoco ha dado importancia al hecho de acabar el curso con más goles que Messi, el jugador que esta acostumbrado a ser el máximo artillero del equipo temporada tras temporada.

"A Leo le gusta hacer muchos goles, pero va a estar más contento por ganar la Liga que por ser el máximo goleador", ha comentado Suárez, quien ha destacado la buena relación con Messi y Neymar Jr., "tanto dentro como fuera de la cancha", una relación "de compañerismo", en el que "ninguno se cree más que nadie".

El sábado, los tres liderarán la delantera del Barcelona en el Nuevo Estadio de Los Cármenes, el escenario en el que deben proclamarse de nuevo campeones de Liga. El mal estado del césped es, para el charrúa, "una mínima excusa" que no incidirá en el resultado.

El Barça ha superado el bache que le hizo sumar solo un punto de doce posibles (empate contra el Villarreal y derrotas ante el Real Madrid, la Real Sociedad y el Valencia).

Desde entonces, cuatro victorias en cuatro partidos, con 21 goles a favor -11 de ellos de Luis Suárez- y cero en contra. El uruguayo recuerda que el equipo volvió a retomar su buena racha con una goleada ante el Deportivo.

"En Coruña nos dimos cuenta de que seguíamos siendo el mismo equipo, de que nada había cambiado. Esa fue una demostración de que el equipo sequía vivo y decidimos comprometernos a que la Liga dependía de nosotros", ha destacado.