Luis Enrique: "El trabajo que hice en Barcelona fue excepcional; ya hemos visto que ganar la Champions no era fácil"

Luis Enrique Martínez, entrenador del PSG, compareció en rueda de prensa a diez días de disputar la final de la Champions League. El asturiano ha construido un auténtico equipazo en el Parque de los Príncipes y el próximo sábado 31 de mayo puede convertirse en el entrenador que hace realidad el sueño que lleva persiguiendo toda su historia el club parisino. El asturiano ha asegurado que jugar una final de la Champions League "es siempre difícil", lo que demuestra que su trabajo en el banquillo del Barça fue "excepcional".

"Llegar a una final de Champions es siempre muy difícil; todos los jugadores sueñan con jugarla y la mayoría no lo consiguen. El trabajo que hice en Barcelona fue excepcional. Está mal que lo diga yo, pero lo voy a decir porque como lo que me rodeaba en aquella época era todo lo contrario, que con aquel equipo era facilismo ganar la Champions League... Ya hemos visto que no", aseguró el entrenador asturiano ante los medios.

"Y el trabajo que estoy haciendo aquí (en el PSG) es un proyecto diferente, un proyecto en el que de inicio hemos tenido, con la dirección deportiva y con el presidente, que ir gestionando el perfil de jugadores que íbamos fichando. Es un proyecto más de construir, pero yo tengo mucha suerte de tener un número de jugadores altísimo de muy alto nivel que juegan con una mentalidad de equipo. Y eso es muy difícil de ver en el fútbol actual... El Inter es un poco también eso: muchos jugadores de calidad pero todos en función de cómo juega el equipo", añadió Luis Enrique.

"Pocas veces en su carrera un jugador y un entrenador llega a un partido como este. Creo que hay que saber gestionar estos momentos y ese es el objetivo que tenemos. Vamos a dar nuestro cien por ciento, es el ADN de este equipo. Queremos ser los primeros en hacer historia en París. Pero enfrente tendremos a un rival que persigue lo mismo", advirtió Luis Enrique.

"Sobre el papel es una de las mejores finales de la Liga de Campeones de los últimos años"

El asturiano opinó que la final del Allianz Arena será "una de las mejores finales de la Liga de Campeones de los últimos años"

"Sobre el papel es una de las mejores finales de la Liga de Campeones de los últimos años. Estaremos a la altura y el Inter seguro que también", afirmó Luis Enrique.

El entrenador del PSG reconoció que vivió la final de 2015 "muy nervioso" y que, desde entonces, ha ganado en experiencia, por lo que espera trasmitir "calma" a sus jugadores de cara a la cita de Múnich.

"Todos los errores que he cometido como jugador y como entrenador me han servido para llegar a este momento con toda la plenitud. Puedo equivocarme, pero si lo hago es con toda la convicción", señaló Luis Enrique.

El entrenador español aprovechó para ensalzar la evolución de su equipo, aunque destacó que nunca perdió la fe incluso en los momentos más duros, cuando estuvo a punto de quedar fuera de la fase previa de la Liga de Campeones.

"La temporada desde el inicio, en términos de juego me ha maravillado. Todo lo que queríamos mejorar lo hemos mejorado. El punto de inflexión estuvo cuando nos bloqueamos en la efectividad", señaló el entrenador, que entonces reunió a sus jugadores para insuflarles confianza.

"La confianza no se compra, se trabaja, se mejora con los hábitos. Pasamos de tener una eficacia nefasta a una de las mejores de Europa. En enero pasamos a tener la misma versión de equipo pero con efectividad. Hay que felicitar a los jugadores y a los aficionados, que han creído en nosotros incluso cuando no la metíamos", aseveró el asturiano.

"Nos marcamos como objetivo luchar por todos los trofeos y para eso necesitas un equipo, no solo un once", declaró Luis Enrique.

El entrenador asturiano, que insistió en que su equipo ha mejorado con respecto a la pasada campaña, no quiso atribuir esa evolución a la salida de Kylian Mbappé.

"También éramos un auténtico equipo y llegamos a semifinales". El técnico valoró al Inter de Milán, "un rival muy complejo", formado "a imagen y semejanza de su técnico", Simone Inzaghi, y que tiene más experiencia que ellos, porque disputará su segunda final en tres años.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com