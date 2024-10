Luis Enrique a Mbappé: "He leído que te gustaba Michael Jordan. Él se ponía a defender como un hijo de p***"

Si en el primer capítulo del documental 'No tenéis ni p*** idea' de Movistar + pudimos ver cómo vivióLuis Enrique la eliminatoria de Champions de la temporada pasada ante el Barcelona, en la segunda entrega ha llamado la atención la charla que el asturiano le da a Kylian Mbppé antes de un partido ante los culés. En dicha charla, el entrenador del PSG trata de motivar al delantero de Bondi para que lidere la presión y el sistema defensivo, para lo que realiza una comparación con Michael Jordan.

"He leído que te gustaba Michael Jordan... Michael Jordan cogía de los huevos a su compañeros y se ponía a defender como un hijo de p***", le interpela Luis Enrique a Mbappé.

El entrenador asturiano incide en esa línea y anima a Mbappé a presionar a Cubarsí y Ter Stegen para dar ejemplo al resto de sus compañeros.

"Te vas a pegar todo el partido presionando a Cubarsí, a Ter stegen y volviendo rápido... Para ser un líder. Tú eres un fenómeno, un top mundial, pero a mí no me vale eso. Un líder de verdad es que, cuando no nos puedas ayudar con los goles, como el otro día que tenías dos jugadores top para ti, tú nos ayudas en todo lo defensivo.... Yo quiero que te vayas de aquí por la puerta grande, pero te lo tienes que ganar", le asegura el asturiano al delantero parisino.

Visto el desenlace de la eliminatoria de cuartos, parece que la charla de Luis Enrique surtió efecto y motivó a un Mbappé que anotó dos goles en el 1-4 en Montjuic con el que el PSG se metió en semifinales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com