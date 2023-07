Luis Enrique anuncia descartes mientras el PSG sigue presionando a Mbappé

Luis Enrique, nuevo entrenador del PSG, no se ha querido pronunciar sobre la sanción a la estrella del París Saint-Germain, Kylian Mbappé. El entrenador español se ha limitado a aseverar que la plantilla del club parisino no está cerrada todavía a falta de refuerzos y descartes.

"La plantilla está por reforzarse y por hacer todavía descartes, vamos a aprovechar estos partidos de la gira para ir encontrando sensaciones", ha dicho desde Osaka Luis Enrique. Mbappé fue apartado del equipo y no viajó a Japón con el PSG.

El antiguo seleccionador español, quien aterrizó este domingo con sus futbolistas en Japón para una gira de pretemporada que se calcula que reportará unos 20 millones de euros a las arcas del club, no habló de la situación de Mbappé, que se quedó en París por negarse a renovar su contrato hasta 2025 y por no querer que el PSG negocie un traspaso este verano, evitando así que el galo se marche libre en 2024.

"Después de dos semanas de entrenamiento, las sensación es inmejorable, muy buena", ha explicado el técnico, quien también elogió las condiciones que le brindan en París: "El objetivo del PSG es el mismo que el de los otros equipos de alto nivel en Europa. Utilizar estos partidos para dar minutos a los jugadores, que mejoren su nivel físico y, a partir de ahí, que puedan conocer lo que queremos que suceda dentro del terreno de juego".

El PSG se medirá en Osaka al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo (25 de julio), al Cerezo Osaka (28 de julio) y al Inter en Tokio (1 de agosto).

¿A la grada?

Mbappé recibió este mes un ultimátum de la parte del presidente Nasser Al-Khelaifi: acciona la renovación automática hasta 2025 o se marcha vendido este verano para evitar que se vaya gratis el próximo verano. Sky Sports afirma este lunes que el Paris Saint-Germain incluso se plantearía ahora ceder al delantero como alternativa al traspaso. Sería una opción aún más sorprendente para seguir presionando al jugador a que renueve su contrato. Si quiere cumplir lo firmado y no ampliar, tendría que hacerlo fuera del PSG.

El PSG quiere asimismo evitar pagar los 80 millones de la cláusula de fidelidad contemplados para la temporada 2023-2024 y negociados en su prolongación de 2022. Los parisinos no quieren desembolsar esa prima a un fubolista que en unos meses se iría a coste cero.

No obstante, la posición oficial de Mbappé se mantiene: no renovar hasta 2025 y dejar que su contrate expire en junio de 2024.

El presidente del PSG se dirigió a la plantilla y colocó un mensaje que parece dedicado a Kylian Mbappé: "Nadie está por encima de la institución, tampoco yo, y el que no quiera jugar por el escudo o no lo respete no debería estar aquí. El club ha construido las mejores instalaciones del mundo para que los jugadores prosperen, ahora no hay excusas".

Este domingo el PSG habría ido un paso más allá y, según informa 'Le Parisien', el equipo galo habría comunicado al entorno del jugador que se pasará toda la temporada en la grada si no renueva.

Florentino sigue "tranquilo"

Florentino Pérez acudió a ejercer su derecho al voto este 23 de julio y fue cuestionado por nuestros compañeros de LaSexta en el colegio electoral por el posible fichaje de Kylian Mbappé. El presidente del Real Madrid no parece alterarse ante las informaciones que sitúan al francés fuera del Paris Saint Germain: "Yo siempre estoy tranquilo. Hoy toca votar", bromeó, aludiendo a su célebre frase pronunciada en una entrevista con Josep Pedrerol.