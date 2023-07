El 'caso Mbappé' está que arde: el PSG, dispuesto a dejarle en la grada todo el año

Órdago en mayúsculas del PSG a Kylian Mbappé. Según informa 'LeParisien', el equipo galo ha comunicado al entorno del jugador que se pasará toda la temporada en la grada si no renueva (termina contrato en 2024) o acepta ser vendido este mismo verano por un conjunto que ofrezca una cantidad que convenza al PSG.

Renovación, venta este verano o a la grada

La intención del jugador es cumplir el año de contrato y no aceptar el año de bonus (2025) para irse, como todos auguran, al Real Madrid el próximo verano. El problema es que el PSG no aceptaría que su gran estrella se fuera libre y sin dejar un euro en las arcas qatarís. Por lo tanto, las intenciones de jugador y club son completamente antagónicas, la relación está rota y la tensión es máxima.

Mbappé quiere cumplir su contrato

El PSG quiere que renueve o que acepte una oferta lo suficientemente atractiva económicamente para el club. Arabia Saudí ya ha ofrecido 200 millones y también hay clubes de la Premier interesados en el delantero francés, sin embargo, Mbappé podría estar esperando a que el Real Madrid realizara una oferta para recalar en Chamartín este mismo verano, algo que no se plantea Florentino Pérez, que espera contar con el jugador el próximo verano a coste cero.

El Madrid quiere esperar para incorporar gratis a Kylian en 2024

Pese a todo, la idea o incluso el acuerdo que tienen Mbappé y el Real Madrid, como cuenta L'Equipe', es que en el verano de 2024 el jugador se incorpore al equipo madridista, por eso Kylian quiere cumplir su contrato y no renovar, y el Madrid esperar en la sombra para que así sea. Desde el conjunto merengue desean que el PSG acepte los deseos de su estrella y juegue el próximo año en París. El dilema está en que las altas esferas qatarís siempre suelen salirse con la suya y la idea de que Mbappé deje el club el próximo verano, a coste cero y además recalando en el Madrid, rival en Champions, no es ni mucho menos bien recibida. Florentino ya dijo hace semanas que Mbappé llegaría al Madrid, pero no este año. Lo que parece claro es que el delantero y el club blanco están destinados a estar juntos, el tema es ver cuando... porque ya son muchos, muchos, muchos años sin que eso suceda.