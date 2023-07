El PSG presenta a Luis Enrique: "Espero poder devolver la confianza que me da el club con trofeos"

El presidente del París Saint-Germain (PSG), Nasser Al-Khelaïfi, ha presentado, este miércoles, al español Luis Enrique como nuevo entrenador del club parisino hasta 2025. El catarí lo ha definido como "uno de los mejores del mundo, no solo por lo que ha ganado, también por cómo juega al fútbol". Además, ha subrayado que "tiene uno de los estilos más vistosos del mundo".

A pesar de un retraso de dos horas en el inicio del acto de presentación, Luis Enrique ha llegado sonriente a Poissy, sede del nuevo centro de entrenamiento del PSG. El asturiano ha asegurado que su intención es construir un equipo con el que poder "jugar un fútbol ofensivo" y que funcione "para ganar trofeos". Además, ha añadido que espera "poder devolver la confianza" que el club ha depositado en él "con trofeos".

El 'asunto Mbappé'

Estaba claro que uno de los temas de conversación de este acto de presentación iba a ser la permanencia o no de Kylian Mbappé en el PSG. Luis Enrique no ha querido aportar muchos detalles, pero lo que sí ha confirmado es que "puede pasar cualquier cosa con todos los jugadores". Ha continuado afirmando que su principal intención es crear un equipo a la altura y que "va a gustar a todos los aficionados del PSG". Para terminar con este debate sobre el jugador francés, ha cerrado con un rotundo: "lo que hablamos el presidente y yo, no le interesa a nadie más".

El que sí ha aportado más detalles ha sido el presidente del club parisino, que ha dejado claro que no deben permitir "que el mejor jugador del mundo actualmente se vaya libre". Además, ha añadido que "si Mbappé quiere quedarse, nosotros queremos que se quede, pero debe firmar un nuevo contrato. Él no está pensando en marcharse gratis. Si alguien ha cambiado su cabeza, no es nuestra culpa".

Ramos y Messi

Las dudas sobre la marcha del jugador español y el argentino han aparecido también en el tiempo de preguntas. Luis Enrique ha explicado que ni él ni su entrada en el club han tenido nada que ver con la salida de Ramos y Messi. Es más, ha afirmado que "sus contratos expiraron antes".

A pesar de las preguntas sobre los temas más controvertidos relativos al club, Luis Enrique ha salido del paso triunfante y ha terminado diciendo que está "encantadísimo" de estar en el PSG, "en una ciudad y un país maravillosos y de aprender un nuevo idioma".