Leo Messi apunta a Bartomeu: "Le dije todo el año que me quería ir y no ha cumplido su palabra"

El culebrón Messi llega a su fin. El futbolista argentino ha comunicado su decisión final y lo ha hecho a través de unas declaraciones en 'GOAL' que no dejan indiferentes. Después de comunicar al club su intención de irse, el argentino ha dado marcha atrás: "Jamás iría a juicio contra el club de mi vida".

A pesar de seguir en el Barça, Messi no se ha mordido la lengua y apunta a Bartomeu: “Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”.

"Otros clubes le pagaban más"

"¿Dinero? Todos los años pude irme y ganar más dinero que en el Barcelona. Siempre dije que esta era mi casa y era lo que sentía y siento", reconoce el argentino durante la entrevista.

"Hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas", reflexiona Leo.

"Me dolió cuando se puso en duda mi amor por este club. Por más que me vaya o me quede, mi amor por el Barça no va a cambiar nunca”, explica el argentino.

Sobre la polémica del burofax: “El burofax fue para hacerlo oficial de alguna manera. Durante todo el año llevaba diciéndole al presidente que me quería ir, que había llegado el momento de buscar nuevas ilusiones y nuevos rumbos en mi carrera. Él me dijo todo el tiempo: ‘Ya hablaremos, que no, que esto y lo otro’, pero nada. Por decirlo de alguna manera, el presidente no me daba ‘bola’ a lo que le estaba diciendo. Mandar el burofax era hacer oficial que me quería ir y que quedaba libre y el año opcional no lo iba a usar y me quería ir. No era para montar un lío, ni para ir en contra del club, sino la manera de hacerlo oficial porque mi decisión estaba tomada…”.

"Voy a dar lo mejor"

Asegura que seguirá dándolo todo en el Barça: “Voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor"

De esta forma acaba el culebrón del verano entre Leo Messi y el Barcelona después de que la bomba saltara en forma del ya famoso burofax. El argentino comunicó su decisión de abandonar el club y este contestó acogiéndose a la cláusula de 700 millones de euros del crack.

LaLiga se pronunció después para recordar a Leo Messi que tiene contrato vigente con el Barça y que si quiere salir tendrá que ser abonando su cláusula de rescisión. El padre del argentino se ha puesto en contacto con LaLiga asegurando que "la cláusula de 700 millones no aplica en absoluto".

Parte del comunicado enviado por el padre del argentino a LaLiga también asegura que desconocen "qué contrato es el que han analizado". Todo un culebrón que se resuelve con esta decisión de Leo Messi conocida hace solo unos minutos.

Un terremoto en Can Barça que ha provocado el pánico de la afición culé a una posible salida de Messi. Las próximas horas serán cruciales para conocer mejor el futuro del Barcelona, y el de Bartomeu, que estaba dispuesto a dimitir si el argentino decidía finalmente continuar en el club.