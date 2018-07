Lemar: "Las palabras de Griezmann y Lucas me convencieron para venir al Atlético"

El centrocampista francés Thomas Lemar explicó tras aterrizar en Madrid que el club rojiblanco llevaba siguiéndole "un tiempo" y que "las palabras con Antoine Griezmann y Lucas Hernández" le convencieron para firmar por el Atlético este verano.

"Estoy muy feliz de estar aquí, de estar en Madrid. Estoy muy impaciente de conocer a mis compañeros. Tengo muchas ganas de empezar. El Atleti llevaba siguiéndome un tiempo. Las palabras de Antoine Griezmann y Lucas me convencieron para venir aquí", comentó el flamante campeón del mundo con Francia.

El internacional francés, aunque nacido en la isla caribeña de Guadalupe (1995), parece adelantar su vuelta de las vacaciones (el domingo 15 estuvo disputando la final del Mundial) con el objetivo de llegar al mejor tono físico cuanto antes.

"He elegido al Atleti porque es un club que me gusta mucho y que sigo hace tiempo. Mi objetivo es seguir progresando y aprender de mis compañeros", explicó el fichaje más caro de la historia del Atlético, que rondaría los 75 millones de euros, procedente del AS Mónaco.