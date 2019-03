Las Palmas y Málaga empatan en un partido igualado

Un gol del paraguayo Roque Santa Cruz otorgó un punto al Málaga en Las Palmas y alarga la buena racha andaluza, con siete partidos seguidos sin perder, en un choque en el que el equipo isleño, que encadena tres encuentros invicto, se adelantó con el tercer tanto consecutivo de Tana.

El conjunto visitante salió mejor plantado, con una presión que no fue asfixiante pero sí lo suficientemente incómoda para que su rival no generara su habitual fútbol de precisión, toque y búsqueda de espacios. Javi Gracia, ante las bajas por sanción de sus delanteros habituales Charles y Amrabat, optó por Santa Cruz y Cop como jugadores más adelantados, y con el debutante Chory Castro.

Los tres tuvieron protagonismo en los primeros minutos. Precisamente Santa Cruz conectó por el centro con Cop y el croata fue derribado cerca de la frontal por David Simón. La falta la ejecutó Recio con potencia, y el rechace de Javi Varas lo remató fuera el croata en una gran oportunidad, en el minuto 12.

El Málaga salió sin Charles y Ambrabat

La Unión Deportiva tenía muchas dificultades para superar la primera línea de presión albiazul, pero cuando lo consiguió siempre llevó el balón a la zona izquierda, buscando de forma reiterativa la habilidad de Jonathan Viera y las subidas de Dani Castelleno.

Así, un centro del primero no alcanzó a rematarlo Araujo en el minuto 17, en la llegada amarilla con mayor peligro. El primer tiempo fue de más a menos, con menos viveza en el juego entre dos equipos que no quisieron asumir demasiados riesgos. Al menos parecían más preocupados de no cometer errores, como queriendo guardar sus cartas para la segunda parte.

El Málaga perdonó tras el descanso una gran oportunidad, un fallo clamoroso de Santa Cruz en un remate de cabeza en el área chica, pero envió la pelota fuera tras un gran centro de Chory Castro desde la izquierda. Poco después, Tana, quien apenas había tenido incidencia en el partido, enganchó un gran disparo con la derecha desde fuera del área y superó a Kameni, tras dejada de Araujo.

Tana anotó para Las Palmas

De la posible ventaja visitante se pasó a la isleña en poco más de un minuto. Con el partido donde quería, Las Palmas tuvo el segundo gol en las botas de Viera, tras incursión por el centro de Dani Castellano, pero el disparo del delantero lo desbarató Kameni a mano cambiada.

La entrada de Duda no mejoró en exceso las prestaciones ofensivas del Málaga y cuando parecía que el conjunto canario había dormido el partido como mejor sabe, con el balón a ras de hierba, Santa Cruz bajó un balón largo con el pecho hacia Cop y el croata se lo puso en ventaja dentro del área para que el paraguayo marcara por bajo.

Solo dos minutos del tanto malacitano antes había sido sustituido Araujo, con lo que la Unión Deportiva tiró de Willian José para los minutos finales, con Wakaso y Valerón también en el campo, y toda su frente de ataque renovado, con Viera cambiado a la banda derecha.

Santa Cruz perdonó un gol, pero finalmente consiguió anotar

Sin embargo, el Málaga acabó más entero y jugando casi siempre en campo rival, pero salvo un tiro de Boka que golpeó en David Simón y se fue por encima del larguero ya no hubo más ocasiones claras en ambas áreas y el empate final reflejó la igualdad que presidió el último choque de la primera vuelta.