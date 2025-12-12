Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
India

Calcuta inaugura la estatua más alta del mundo de Leo Messi

La inauguración de la estatua de más de 20 metros coincide con la visita del astro argentino a la India.

La estatua de Lionel Messi en Calcuta, India

La estatua de Lionel Messi en Calcuta, IndiaRedes

Luis F. Castillo
Publicado:

Calcuta se prepara para un acontecimiento sin precedentes: la inauguración de la estatua más alta del mundo dedicada a Lionel Messi. Se trata de una imponente estructura de hierro de 70 pies, más de 20 metros, que representa al astro argentino levantando la Copa del Mundo y que será presentada oficialmente este sábado, coincidiendo con su visita al país como parte de la gira 'GOAT Tour'.

La escultura, ubicada en el barrio de Lake Town, ha sido erigida por el Sree Bhumi Sporting Club, una entidad con fuerte arraigo en la vida deportiva y cultural de Calcuta. Sus autores explican que la obra fue realizada en alrededor de 40 días, aunque los últimos retoques continuaban esta misma semana.

Un homenaje sin precedentes

El ministro de Bengala Occidental y presidente del club impulsor, Sujit Bose, subrayó la singularidad del monumento y la magnitud del homenaje: "Esta es una estatua de 70 pies. No hay otra de Messi tan grande. La construimos en 40 días", declaró a medios locales.

Bose recordó que el club ya había rendido tributo a otras grandes figuras del fútbol que visitaron Calcuta, como Diego Maradona, Ronaldinho o el guardameta argentino Emiliano Martínez. En esta ocasión, la estatua busca reconocer la enorme comunidad de seguidores que Messi tiene en la región, una de las más apasionadas por el fútbol en el país.

Inauguración virtual por motivos de seguridad

Aunque la estatua será presentada este sábado, Messi no acudirá presencialmente al acto debido a cuestiones de seguridad y gestión de multitudes. La inauguración se llevará a cabo de forma virtual, mientras el futbolista argentino aterriza en la ciudad como parte de su recorrido por India.

El 'GOAT Tour' lo llevará durante tres días por varias ciudades -Calcuta, Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi- en una agenda que incluye actos benéficos, encuentros con jóvenes futbolistas, reuniones con autoridades y un partido de celebridades en Hyderabad.

Un país entregado a Messi

El fervor por Messi en Bengala -tanto en India como en Bangladés- es un fenómeno sociocultural consolidado. Durante su estancia, Messi también inaugurará un mural en su honor, reforzando una presencia simbólica que ya forma parte del paisaje deportivo y cultural de la ciudad.

