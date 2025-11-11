Luis de la Fuente, sobre Lamine Yamal: "Nunca había vivido una situación así"

El lío entre el Barcelona y la selección española de fútbol por Lamine Yamal continúa y, lejos de solucionarse, hoy ha vivido un nuevo capítulo con la desconvocatoria del futbolista de Esplugues de Llobregat por un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) comunicaba este martes la noticia y cargaba contra el club azulgrana por no compartir la información médica sobre el tratamiento al que se iba a someter al jugador culé.

"Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana", indica la RFEF en un comunicado.

El pulso entre la RFEF y el Barcelona se intensifica justo antes de los dos partidos clave ante Georgia y Turquía en los que España debe cerrar su clasificación para el Mundial 2026.

El seleccionador español, Luis de la Fuente, ha comentado este martes que "nunca había vivido" una situación como la ocurrida con Lamine Yamal en las dos últimas ventanas internacionales.

"Hay procedimientos que suceden al margen de la federación y hay que aceptarlo. No es muy normal y nunca había vivido una situación así. Me sorprendió como a todos. No tienes noticias ni conoces ningún detalle, encima en un tema de salud, y uno se queda sorprendido", ha asegurado Luis de la Fuente en una entrevista concedida a RNE este martes.

La reacción de Luis de la Fuente llega después de que el jugador del FC Barcelona haya sido desconvocado por España para los partidos de esta ventana internacional contra Georgia y Turquía debido a que necesita entre 7 y 10 días de reposo.