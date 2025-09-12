Lamine Yamal y el apuñalamiento de su padre: "Me encerraron en casa y no me dejaron salir"

Lamine Yamal se ha sincerado con José Ramón de la Morena en su podcast 'Resonancia de Corazón'. Una entrevista en la que el futbolista del Barcelona habló sin tapujos de su vida personal, su familia, su debut, el apuñalamiento que sufrió su padre y, por supuesto, su célebre fiesta de 18 años.

Así le ha cambiado la vida

"Me ha cambiado la vida en todo. Antes podía hacer lo que quisiera: podía salir a tomar algo con mis amigos, pero ahora nada de nada. Me acuerdo de la pretemporada de este verano en Corea, en Japón, en China, era imposible salir en cualquier sitio... pero estoy feliz".

Debut con el Barcelona

"Llego al vestuario de juveniles, no había jugado nada, el entrenador no me conocía. Los que no jugábamos, subíamos al primer equipo el día que ellos entrenaban después de un partido. Hicimos un partido, ganamos 2-0 marqué gol y di una asistencia a Ansu. El segundo, Òscar, el hermano de Xavi, me dijo: "¿Cómo puede ser que no estés jugando?" y yo le dije: "Pues no sé". Me dijo: "Tú ten calma"".

"A partir de ahí, fui subiendo, subiendo... empecé a jugar con el juvenil y entrenaba con el primer equipo. Me acuerdo que había un partido contra el Atlético y, justo había cambiado de representante, estaba ya con Jorge, y me dijo Santi, que es una persona de mi equipo: "Te quieren, pero no has renovado y no saben si subirte a jugar". Yo les dije: "No, no, no, que yo me voy a quedar en el Barça, que no hay ninguna duda, pero quiero jugar". Se lo dije a mi madre pero ella me decía: "No, que ellos son muy grandes y tú eres muy pequeño". Ella tenía miedo, pero le dije que no se preocupara que si jugaba, iba a ser el mejor".

"Me convocan contra el Atlético pero no juego y en el siguiente partido, sí juego ante el Betis. Íbamos 3-0 y el Betis vio una roja, y me dije: hoy es mi día. Después del debut fui a cenar a un restaurante cerca del Camp Nou con mis padres y mi gente, y luego me fui a dormir a la Masia, pero no podía dormir".

Enganchado a la Play

"Mi madre no podía estar mucho conmigo por el trabajo, pero siempre me hacía la cena cuando venía por la noche. Le compré una casa donde ella eligió, es mi reina, se lo merece todo y es lo que más quiero en este mundo. Me acuerdo que me compró La PlayStation 4 que para mí en ese momento lo era todo. Tuve la Play 2 y la Play 3 de segunda mano y la 4 buena. Ahora juego mucho a la 5: Tengo un amigo de La Masia que se llama Bryan y siempre estamos jugando y lo pasamos muy bien. Yo puedo tener la mansión más grande del mundo que estaré siempre en la sala de la Play".

La casa que le compró a su madre

"Le pregunté la zona y le dije que la que ella quisiera. Ahora veo la sonrisa de mi madre. Veníamos de estar en un piso donde la cocina y la habitación estaban en un mismo sitio. Veo ahora a mi madre feliz. Que mi hermano pueda tener la infancia que yo habría deseado, es lo que más feliz me hace. Mi padre está tranquilo en su casa, mi madre puede tener lo que quiera. Es mi reina, lo que más quiero. Es todo lo que un niño puede pedir".

Infancia con dificultades

"La primera en llegar fue mi abuela, que se coló en el bus desde Marruecos y consiguió llegar a Mataró. Empezó a trabajar en tres turnos para que mi padre pudiera venir porque se quedó en Marruecos y cuando mi abuela hizo algo de dinero pagó a una señora para que trajera a mi padre y a su hermana, que vinieron con 3 años. Mi madre vino de Guinea con mi abuela y llegaron a Barcelona. Y mis padres se conocieron aquí, así que empezamos a vivir en una residencia de padres jóvenes, que era como un comedor y todo bien. Luego siempre hemos vivido... típico que un amigo tiene una casa y te deja una habitación, hasta que mis padres se separaron. Entonces él se fue a vivir con mi abuela y mi madre conmigo en Granollers. Iba al cole, volvía, iba a entrenar y veía a mi madre por la noche, cuando volvía de entrenar".

Convencer a su madre

"Siempre quería que estudiara y me decía que si no lo hacía no me dejaría ir a jugar. Hasta que un día estando en La Masía le dije: "Mamá, voy a ir al cole, pero no voy a hacer nada. Voy a prepararme para el entrenamiento de la tarde". Me dijo que qué estaba diciendo, que qué me había tomado... Le dije que si me centraba iba a ser futbolista. Me siguió echando broncas todos los días porque quería que estudiara. Me la echó incluso hasta el día en que debuté porque decía que tenía que estar estudiando. Pero llegó un momento en que me entendió. Era mi sueño y lo perseguí".

Apuñalamiento de su padre

"Estaba en el coche con mi primo Moha. Tenía el Carplay puesto, que conecta el móvil a los altavoces, y me llamó mi prima, que estaba en Marruecos. Y me preguntó: ¿estás solo? Y me lo empezó a contar y también llegaron más llamadas. En ese momento yo era un niño de 16 años".

"Lo primero que hice fue bajarme del coche e intentar irme a la estación de tren para ir a Mataró. Imagínate que eres un niño y te dicen que han apuñalado a tu padre. Intenté subirme al tren, pero mi primo no me dejó. Le dije que me llevara a Mataró o no le volvería a hablar nunca, pero no me dejaron. Me encerraban en casa y yo intentaba salir. Fue un momento duro y al día siguiente tenía entrenamiento. Entonces llamó mi padre y me dijo que estaba bien y que estuviera tranquilo. Lo fui a ver al hospital al día siguiente y ya todo se tranquilizó".

Balón de Oro

"No sueño con tener un Balón de Oro, sueño con tener muchos. Así se lo digo a mis amigos. Tengo la capacidad para hacerlo y si no lo consigo es porque no habré hecho las cosas bien. Y si llega seré muy feliz, pero hay que ir ganando con mi equipo".

La fiesta de cumpleaños

"No me cabreé. Me hizo gracia. Intentaron mancharlo de muchas formas. Un mujer decía que yo elegía a las chicas de una manera u otra y era todo mentira. Luego lo de los camareros, que estaban trabajando allí".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com