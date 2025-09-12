Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los 7 jugadores israelíes cancelan su participación Open de Sestao de ajedrez

La organización les había invitado "en primer lugar a no participar en el torneo y en caso de hacerlo, jugar bajo bandera FIDE".

Tablero de ajedrez

Tablero de ajedrezPixabay

Luis F. Castillo
Publicado:

La organización del 40 Open Basque Country de ajedrez ha confirmado que se ha registrado la baja de los siete jugadores de Israel que estaban inscritos para participar en el torneo que arranca este viernes en la localidad vizcaína de Sestao.

El pasado martes ya se conoció la intención de tres de ellos de no participar en el evento y ha sido a primera hora de la mañana de este viernes cuando los organizadores del Club Ajedrez Sestao han podido confirmar que ninguno de ellos estará en el frontón de Las Llanas, sede del campeonato.

La competición reunirá a cerca de 240 jugadores procedentes de 32 países de cuatro continentes. El Club Ajedrez Sestao, organizador del torneo, había invitado a los ajedrecistas de Israel inscritos "en primer lugar a no participar en el torneo y en caso de hacerlo, jugar bajo bandera FIDE".

Condenan "el genocidio de Israel en Gaza"

En un comunicado de la entidad vasca emitido el pasado domingo, en el que condenaba "el genocidio de Israel en Gaza", se informaba además de que todos los jugadores "rechazaron ambas propuestas" y la respuesta de la Federación Internacional de Ajedrez "fue contundente, obligando al torneo a respetar las normas que rigen la FIDE".

"En caso contrario, el Open Basque Country perdería su reconocimiento oficial, no repartiría puntos de categoría a sus participantes y prácticamente se vería abocado a la suspensión del torneo con más de cien jugadores extranjeros con sus viajes y alojamientos ya pagados", abundaron.

"La posible cancelación que pondría incluso en serio peligro la continuidad del Club Ajedrez Sestao. Es por ello que los jugadores de Israel, cumpliendo esas normas FIDE, aparecen en los listados oficiales representados por su bandera", señalaba entonces la organización.

