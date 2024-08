El padre de Lamine Yamal ha salido de la UCI tras ser operado sin complicaciones

El padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, ha sido operado sin complicaciones en el hospital de Can Ruti de Badalona.

Mounir Nasraoui sufrió una agresión este miércoles en un aparcamiento del barrio de Rocafonda de Mataró (Barcelona). Tres puñaladas, una en el tórax y dos en el abdomen, obligaron a que el padre del futbolista del F.C. Barcelona ingresase de urgencia en cuidados intensivos del centro hospitalario.

Sus primeras palabras

Mounir Nasraoui, en estado grave, pero estable, se pronunció por primera vez en su cuenta de 'Instagram' con un mensaje de agradecimiento y de tranquilidad. "Gracias a todos por vuestros ánimos, ya estoy mejor, un fuerte abrazo para todos".

Captura del Instagram de Mounir Nasraoui | @hustle_hard_304

Además, por la noche del mismo día, el padre del jugador blaugrana se relató lo ocurrido el programa del 'Chiringuito de Jugones' y confirmó que ya había salido de la UCI y que se fuera de peligro. "Me acaban de subir a la planta y estoy un poco mejor. Hay que estar más tranquilos por el bien de todos, el mío y por el bien de mi familia, tengo que estar más tranquilo, porque no me queda otra", afirmó.

"Hay que estar más tranquilos por el bien de todos, el mío y por el bien de mi familia"

Respecto a la agresión que sufrió el miércoles, Mounir Nasraoui reconoció que se "veía entre la vida y la muerte": "Claro que tuve miedo, como cualquier ser humano".

¿Cómo ocurrieron los hechos?

La tarde de este miércoles, el padre de Lamine Yamal fue mojado desde un balcón cuando le tiraron agua. Cuando Mounir Nasraoui recriminó esta acción, al parecer, de un menor. La familia del pequeño se enzarzó con él y acabaron teniendo una leve disputa con alguna agresión, a la cual la Policía puso fin a su llegada al lugar.

Horas más tarde, Mounir Nasraoui es citado en un parking para "arreglar las cosas", por lo que acude con su mejor amigo. Sin embargo, a su llegada varios individuos le asaltan y apuñalan tres veces, dejándolo en estado grave.

Un testigo de la agresión, ha afirmado que "se le acercaron seis personas que salían de un vehículo", explicando que "con un destornillador" le propiciaron una puñalada en el tórax y dos en la zona del abdomen. Según otro testigo, tras la "pelea", algunos vecinos acudieron a ayudarle: "Le arrinconaron y trataron de socorrerle".

Cuatro detenidos y una investigación abierta

De momento, los Mossos d'Esquadra han detenido a cuatro individuos acusados de tentativa de homicidio y se hallan en las dependencias de la comisaría de Mataró a la espera de pasar a disposición judicial este viernes. No obstante, la investigación para esclarecer los hechos continúa abierta.

