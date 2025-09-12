Rúben Neves estalla por su portada con la viuda de Diogo Jota: "Unidos tras la muerte"

Rúben Neves, jugador del Al-Hilal y amigo íntimo de Diogo Jota, ha hecho pública su indignación por la portada de la revista portuguesa TV Guia, en la que se insinuaba que podría tener algo más que una amistad con Rute Cardoso, viuda del futbolista del Liverpool fallecido recientemente en un accidente de tráfico en España.

"Rúben Neves y Rute. Unidos tras la muerte. Cómo la viuda de Diogo Jota se apoya en su mejor amigo", tituló la publicación en portada, junto a una imagen en la que parece que ambos podrían estar besándose. La fotografía, probablemente, fue tomada justo antes de un abrazo o un beso en la mejilla.

"La persona que puso esta foto en la portada de la revista no merece ser feliz, al igual que la elección de la misma no fue acertada"

El centrocampista luso, que compartió vestuario con Diogo Jota en el Oporto y en el Wolverhampton, reaccionó en redes sociales con un mensaje contundente: "Buenas tardes. Siempre creo en lo bueno de las personas, ya me han advertido que no lo haga, ya me he equivocado, y nunca le deseo mal a nadie".

Neves aseguró que "la persona que puso esta foto en la portada de la revista no merece ser feliz, al igual que la elección de la misma no fue acertada". Añadió: "Mi mujer, Débora Lourenço, y yo llevamos juntos más de 11 años, felices, con una familia que me enorgullece, y en 11 años nunca nos hemos visto envueltos en ninguna polémica. Hemos dado lo mejor de nosotros para ayudar a Rute y a su familia de la mejor manera posible".

El internacional portugués insistió en que "la elección de esta foto es tan desafortunada como la persona que la eligió y la persona que la publicó". Y criticó con dureza la decisión editorial: "Respeto que todos tengan su trabajo, respeto que cada uno quiera dar lo mejor de sí mismo, pero no respeto a quienes no respetan a los demás".

"Estoy orgulloso de la mujer que tengo"

El futbolista, que se tatuó una imagen de Diogo Jota tras su fallecimiento, cerró su mensaje con palabras de apoyo a la familia: "Una vez más, digo que estoy orgulloso de la mujer que tengo, de la familia que tengo. Estamos orgullosos de Rute, por la fuerza que ha demostrado, estamos aquí para lo que sea necesario, ella lo sabe. Gracias".

La hermana de CR7 se suma a las críticas

A las críticas se sumó Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, que también cargó contra la revista: "Cuando me lo contaron, no lo creí hasta que lo vi con mis propios ojos: habían caído tan bajo por dinero, no tan sólo tan bajo, sino al infierno, porque nadie, repito, nadie mínimamente humano haría tal cosa y permitiría que saliera a la luz algo tan vergonzoso. Que se haga justicia, sea cual sea, divina o humana. Algún día se pagará la cuenta... Me da vergüenza... Vergüenza de ver, vergüenza de presenciar y vergüenza por nuestro país, qué horror".

"No les faltará nada en tu ausencia"

Tras la muerte de Diogo Jota en el accidente, Neves le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales, comprometiéndose a velar por su familia. En su carta de despedida, escribió que se aseguraría de que a los seres queridos de Jota "no les falte nada en tu ausencia". Ambos fueron compañeros de selección y mejores amigos, compartiendo años de amistad y complicidad tanto dentro como fuera del campo de fútbol.

