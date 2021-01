Asier Villalibre será uno de los nombres más recordados de la ultima Supercopa de España lograda por el Athletic ante el Barcelona. Su gol sobre la bocina forzó la prórroga, donde Iñaki Williams dio el título a los Leones con un auténtico golazo.

Pero no quedó ahí la cosa. Asier Villalibre fue también protagonista en la celebración del equipo de Marcelino sobre el césped. Y es que no lo dudó y cogió una trompeta para interpretar el himno del Athletic Club de Bilbao junto al corro de jugadores y cuerpo técnico.

Un momento que ya es parte de la historia de la Supercopa de España y del Athletic Club, que volvió a levantar un título, esta vea tras ganar a Real Madrid y Barcelona con tan solo tres días de diferencia.

Respecto a su gol, explicó que "en ese minuto sabemos que tenemos que rematar todo lo que venga. Me ha llegado, he metido el pie y la he metido. Hemos conseguido primero empatar y luego ganar", ha resumido su visión del partido.

Por último Villalibre también estuvo implicado en la jugada que acabó con la expulsión de Leo Messi por una posible agresión.

"Le meto el cuerpo para que no vaya adelante, se ha enfadado y a mí me ha parecido una agresión clara", explicó Villalibre.