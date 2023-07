El recado de Mbappé al PSG: "Jugar aquí no ayuda, es un equipo que divide"

Kylian Mbappé sigue siendo un verano más objeto de debates, polémicas y rumores en el mundo del fútbol. ¿Seguirá en el PSG? ¿Renovará? ¿Hará una oferta el Real Madrid? En pocos días lo sabremos y podremos 'descansar' del eterno temita durante algunos meses, concretamente hasta junio de 2024.

El delantero galo recibió este viernes el premio a mejor jugador francés del año y aprovechó para hablar largo y tendido con la revista 'France Football'. Las preguntas estaban cantadas y él no titubeó al contestarlas.

¿Será esta la última temporada en la Ligue 1? "Es muy simple, soy un competidor, cuando juego, es para ganar. Y da igual con quién juegue, da igual la camiseta que lleve, da igual dónde juegue, da igual el año, nunca me conformo, solo quiero ganar, nunca estaré satisfecho. Quiero ganar la Champions", empezó diciendo el máximo goleador de la Liga Francesa. Parece que Kylian sigue confiando en el proyecto del PSG, al menos a corto, muy corto plazo. Y es fácil que la próxima temporada mejore los resultados de la Champions en los dos últimos años, campañas en las que el PSG no ha pasado de octavos de final.

"El PSG es un equipo que divide, no ayuda jugar ahí"

Y sí, hay gente y 'expertos' en fútbol que critican el juego del ex del Mónaco, ¿la respuesta de Mbappé? Sorprendente: "Yo mismo banalizaba lo que hacía Messi y lo que hacía Cristiano Ronaldo. Estamos en una sociedad de consumo, donde está bien lo que has hecho, pero hazlo de nuevo. Creo que jugar en el PSG no ayuda mucho porque es un equipo que divide. Entonces, por supuesto, atrae críticas pero no me molesta porque sé lo que estoy haciendo y cómo lo hago".

Mbappé, en tierra de nadie

El PSG lanzó hace días un órdago a su estrella: o renueva antes del 17 de julio o le vende este verano. Al Khelaifi ya aseguró que Mbappé no se irá sin dejar dinero en las arcas del club: "No podemos dejar marchar gratis al mejor jugador del mundo. No quiero repetirlo más. Si Mbappé quiere quedarse, nosotros queremos que se quede, pero tiene que firmar un nuevo contrato", fueron las palabras del presidente del equipo.

El coste de Kylian este año, demasiado para el Madrid

Esto supone una oportunidad para el Real Madrid pero también para otros aspirantes (Liverpool) con más dinero que los blancos. El Madrid siempre ha sido el deseo de Kylian pero el equipo presidido por Florentino Pérez no puede competir con equipos como el Liverpool que podrían ofrecer 200 millones de euros por el crack galo. Y no solo habría que afrontar el coste de fichaje sino también los 70 millones que el jugador dejaría de cobrar por irse este mismo verano.