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Calendario oficial de la Champions League: Horario de los partidos de Real Madrid, Barça, Atlético, Villarreal y Betis

La UEFA ha publicado el calendario completo de todos los partidos de la liguilla de la Champions.

Imagen del sorteo de Champions League 2026-2027

Imagen del sorteo de Champions League 2026-2027 EFE

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La UEFA ha dado a conocer este sábado el calendario completo de todos los partidos de la liguilla de la Champions League 2026-2027. La máxima competición europea vivirá su tercera edición consecutiva con el nuevo formato de liguilla en la que los ocho primeros entran directamente a octavos, del 9 al 24 juegan la eliminatoria previa de dieciseisavos y los últimos doce caen eliminados.

Este pasado jueves se sortearon los rivales de los 36 equipos que jugarán la liguilla esta temporada. El PSG, campeón de las dos últimas ediciones, volverá a ser el gran rival a batir. Y otro año más, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Múnich, Arsenal, Barça e Inter pujarán por llegar a las rondas finales y evitar la tercera orejona seguida de los galos. Habrá que poner un ojo en el Atlético de El Cholo ya que la final se celebrará en el Metropolitano.

Calendario completo: Días y horarios de los partidos

  • Real Madrid

8 de septiembre vs Inter de Milán a las 21:00

14 de octubre vs AS Roma a las 21:00

21 de octubre vs RB Leipzig a las 21:00

4 de noviembre vs AEK Atenas a las 18:45

24 de noviembre vs PSV Eindhoven a las 21:00

9 de diciembre vs Arsenal a las 21:00

19 de enero vs LASK a las 21:00

27 de enero vs Shakhtar Donetsk a las 21:00

  • Barcelona

9 de septiembre vs Feyenoord a las 18:45

13 de octubre vs Galatasaray a las 21:00

20 de octubre vs Paris Saint-Germain a las 21:00

3 de noviembre vs Aston Villa a las 21:00

25 de noviembre vs Sabah FC a las 18:45

8 de diciembre vs Manchester City a las 21:00

20 de enero vs Sporting de Portugal a las 21:00

27 de enero vs Como 1907 a las 21:00

  • Atlético de Madrid

9 de septiembre vs Liverpool a las 21:00

13 de octubre vs Manchester United a las 21:00

20 de octubre vs Stuttgart a las 21:00

3 de noviembre vs Bayern de Múnich a las 21:00

25 de noviembre vs Viking FK a las 21:00

2 de diciembre vs PSV Eindhoven a las 21:00

19 de enero vs Bodø/Glimt a las 18:45

27 de enero vs Fenerbahçe a las 21:00

  • Villarreal

8 de septiembre vs Borussia Dortmund a las 21:00

13 de octubre vs Napoli a las 21:00

20 de octubre vs Liverpool a las 21:00

3 de noviembre vs Paris Saint-Germain a las 21:00

25 de noviembre vs Slavia de Praga a las 18:45

8 de diciembre vs Sabah FC a las 18:45

20 de enero vs Fenerbahçe a las 18:45

27 de enero vs Manchester United a las 21:00

  • Betis

8 de septiembre vs Lille a las 21:00

14 de octubre vs FC Porto a las 21:00

21 de octubre vs Feyenoord a las 21:00

4 de noviembre vs Borussia Dortmund a las 21:00

24 de noviembre vs Slovan Bratislava a las 18:45

9 de diciembre vs Como 1907 a las 18:45

20 de enero vs Arsenal a las 21:00

27 de enero vs Bayern de Múnich a las 21:00

Rivales de los cinco equipos españoles

  • FC BARCELONA: Manchester City (C), PSG (F), Aston Villa (C), Sporting Portugal (F), Feyenoord (C), Galatasaray (F), Como 1907 (C) y Sabah (F).
  • REAL MADRID: Inter (C), Arsenal (F), PSV (C), Roma (F), RB Leipzig (C), Shakhtar (F), LASK (C) y AEK (F).
  • ATLÉTICO DE MADRID: Bayern (C), Liverpool (F), Manchester United (C), PSV (F), Fenerbahce (C), Bodo/Glimt (F), Viking (C) y Stuttgart (F).
  • VILLARREAL: PSG (C), Liverpool (F), Manchester United (C), Borussia Dortmund (F), Nápoles (C), Fenerbahce (F), Sabah (C) y Slovan Bratislava (F).
  • REAL BETIS: Arsenal (C), Bayern (F), Oporto (C), Borussia Dortmund (F), Feyenoord (C), Lille (F), Como 1907 (C) y Slovan Bratislava (F).

Además, la fase liga de la Champions League 2026-27 se jugará en ocho jornadas entre el 8 de septiembre de 2026 y el 27 de enero de 2027.

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