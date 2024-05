Kylian Mbappé y los JJOO de París: "No hace falta que diga mi intención, todo el mundo la conoce"

La marcha de Kylian Mbappé de París es oficial desde el pasado 10 de mayo, día en el que anunció de forma pública su adiós al PSG. Y una vez anunció su final en el PSG, la única duda es saber cuándo se anunciará su fichaje por el Real Madrid. Hasta el próximo 2 de junio no parece posible ese anuncio, ya que el conjunto de Ancelotti debe jugar la final de la Champions ante el Borussia Dortmund el sábado 1 de junio y, si se gana la Decimoquinta, el domingo 2 de junio se celebrará el título por las calles de Madrid y en el Santiago Bernabéu.

La primera fecha que parece factible para el esperado anuncio sería el lunes 3 de junio y habrá que ver si el Real Madrid encuentra una fecha para presentar a Kylian Mbappé teniendo en cuenta que para ese día ya estará concentrado con Francia para disputar la Eurocopa de Alemania. Uno de los temas de los que más se habla en el país galo estos días es si el delantero de Bondi podrá jugar los Juegos Olímpicos, una cita que no entra dentro de las fechas FIFA, por lo que los clubes no están obligados a ceder a sus jugadores. El Real Madrid ya comunicó hace semanas a la FFF su determinación de no dejar a sus jugadores para la cita olímpica, pero Mbappé ha reiterado en más de una ocasión su deseo de estar en los JJOO.

Este jueves volvió a hablar ante las cámaras de RMC Sports en Francia e insistió en ese deseo.

"Creo que tenemos que esperar y ver... Creo que ya no hace falta que diga mi intención, todo el mundo la conoce. Tenemos que dejar que las cosas sigan su curso. Estoy en un momento en el que dejo que las cosas sigan su curso. Y, después, como dije estoy en una edad en la que pase lo que pase estaré feliz, pero es cierto que los JJOO en París son especiales", reconoció Kylian Mbappé.

"Realmente como ya dije no depende solo de mí"

Preguntado sobre si sabe cuándo puede anunciarse su fichaje por su nuevo club, el delantero de Bondi trató de esquivar la cuestión.

"Cuando lo sepa hablaré de ello, pero no sé nada, así que realmente como ya dije no depende solo de mí", indicó el jugador francés.

"Lo que quiero es terminar bien la temporada y cuando tengan algo que decirme estará aquí para escucharlo, eso es todo lo que sé. De momento me voy del PSG, creo que es lo único que necesitáis saber", indicó Mbappé.

El delantero parisino organizó este lunes una cena en París con 250 personas para despedir su etapa como jugador del PSG y, a la salida del restaurante, su madre , Fayza Lamari, dejó caer que el Real Madrid será el próximo club de su hijo. Mbappé fue preguntado por esa declaración y aseguró que él no sabe nada.

"Si ella lo sabe, que se lo pregunten, porque yo no lo sé", zanjó con una sonrisa el todavía delantero del PSG.

