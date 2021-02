Kroos: "¿Haaland o Mbappé? Es una pregunta para Florentino"

Toni Kroos ha hablado 24 horas antes del trascendental duelo de ida de octavos de final de la Champions League ante el Atalanta. El central alemán ha asegurado desconocer qué hace los jugadores lesionados para recuperarse, ante una pregunta sobre las numerosas bajas que acumula el Real Madrid en las últimas semanas.

"No soy la persona para responder esto, no estoy lesionado, no sé qué hacen en la rehabilitación, no sé si es mala suerte o no, no conozco sus cuerpos, si es porque tenemos muchísimos partidos... Lo que yo puedo hacer es cuidarme, pero -recuerdo- que también puedo tener mala suerte. Está claro que nos molesta mucho tener tantos lesionados y es normal, sobre todo con estos partidos ahora", explicó Kroos.

El medio alemán también fue cuestionado por Mbappé y Haaland, los dos jugadores de moda en Europa y verdugos de Barcelona y Sevilla en los partido de ida de octavos de final.

"Son dos muy buenos, creo que estos dos pueden ayudar al equipo en el que estén. Tienen mucha calidad, pero no me van a ayudar ante el Atalanta. Estoy concentrado en el partido de mañana y no me ayuda ahora saber si viene uno, otro o nadie. Este no es mi tema. Jugaremos contra el Atalanta con los que tenemos e intentaremos ganar. Esta es una pregunta para Florentino", indicó Kroos.

Kroos reconoció que el partido de mañana ante el Atalanta motiva al equipo, por el momento y la competición.

"Tenemos que jugar como lo hacemos últimamente. Si faltan jugadores importantes, como es el caso, hace que estar juntos. Los que estemos tendremos que hacer un poco más cada uno. Es lo que hemos hecho en los últimos partidos. Es una final para nosotros. La Champions empieza ahora, estos son los partidos que queremos. Sabemos que será difícil, no sólo por nuestras bajas, sino porque enfrente tenemos un rival que juega muy buen fútbol. Saben atacar muy bien y tendremos que estar fuertes en defensa. Eso será importante para conseguir un buen resultado", aseguró Kroos.