Julián Alvarez vuelve a entrenarse con el Atlético en plena incertidumbre sobre su futuro

Julián Alvarez ya ha vuelto a trabajar con el Atlético de Madrid. El delantero argentino ha completado este miércoles su primer entrenamiento junto a sus compañeros tras regresar de sus vacaciones después del Mundial, en un momento marcado por los rumores sobre su posible salida y el interés del FC Barcelona.

El argentino ya había acudido este martes a la Ciudad Deportiva de Majadahonda, aunque entonces realizó trabajo individual. No ha sido hasta este miércoles cuando se ha incorporado al resto de la plantilla y se ha puesto de nuevo a las órdenes de Diego Pablo Simeone.

Su regreso se produce después de un verano especialmente movido en torno a su futuro. El pasado 22 de junio, tras el partido de Argentina ante Austria en el Mundial, Alvarez expresó públicamente su deseo de abandonar el conjunto rojiblanco. El delantero afirmó entonces que consideraba que "lo mejor para ambas partes es una transferencia" y que quería "cumplir su sueño".

Desde entonces, el Barcelona ha aparecido como uno de los principales interesados en hacerse con sus servicios. El Atlético, sin embargo, se ha mantenido firme en su postura de no negociar la salida del futbolista, que tiene contrato hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Miguel Ángel Gil Marín ya dejó claro que el club no contempla aceptar ofertas por el argentino. La situación provocó además un enfrentamiento entre ambas entidades y derivó en la apertura de un procedimiento disciplinario extraordinario por parte del Comité de Disciplina de la RFEF al Barcelona por sus contactos con el entorno del jugador cuando todavía tenía contrato con el Atlético.

Normalidad en su regreso

Con todo ese contexto, todas las miradas estaban puestas en cómo sería el regreso de Alvarez al vestuario rojiblanco. Y, por el momento, la vuelta está transcurriendo con normalidad. Pese a los rumores que apuntaban a una posible postura de rebeldía del futbolista, el argentino se ha ejercitado con tranquilidad junto al resto de sus compañeros y bajo las órdenes de Simeone.

Alvarez también ha reaparecido con un cambio de imagen, luciendo bigote y barba perfilada, y ha completado la sesión de trabajo programada por el cuerpo técnico.

Su regreso había comenzado el martes con una primera jornada de trabajo individual, con ejercicios sobre el césped y posteriormente en el gimnasio, dentro del plan diseñado por el Atlético para que los internacionales recuperasen progresivamente el ritmo competitivo. Por ahora, el delantero vuelve a formar parte de la dinámica rojiblanca mientras continúa sin resolverse la gran incógnita del verano: si Julián Alvarez seguirá siendo jugador del Atlético o terminará poniendo rumbo al Barcelona.