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Ferran Torres, en la rampa de salida: no entrena con el club y espera al PSG

El delantero ha recibido permiso del club para resolver su futuro.

Ferran Torres

Ferran Torres Europa Press

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Daniel Caballero
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Todos los internacionales españoles del Barcelona que todavía permanecían de vacaciones se han reincorporado este miércoles a la pretemporada. Todos salvo Ferran Torres, autor del gol de la victoria ante Argentina en el Mundial, no ha acudido a la Ciudad Deportiva Joan Gamper con permiso del club mientras se ultiman las negociaciones para su traspaso al Paris Saint-Germain.

El delantero valenciano estaba citado junto a Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo y Lamine Yamal, que sí han regresado al trabajo después de sus vacaciones. Ferran, en cambio, se ha quedado al margen de los entrenamientos a la espera de que Barça y PSG terminen de cerrar una operación que parece estar en su recta final.

El acuerdo contempla un traspaso por el que el Barcelona percibiría alrededor de 55 millones de euros. Ante la proximidad del cierre, las partes han considerado que lo más conveniente es que el atacante no vuelva a ejercitarse con el conjunto azulgrana mientras se resuelve definitivamente su futuro.

De esta forma, la ausencia de Ferran en el primer entrenamiento tras sus vacaciones supone un nuevo indicio de que su etapa en el Barcelona está a punto de llegar a su fin. El '7' de la selección española se encuentra cada vez más cerca de poner rumbo a París.

El conjunto dirigido por Hansi Flick tiene programada este miércoles una doble sesión de entrenamiento. Los internacionales recién incorporados realizarán durante estos primeros días un trabajo específico para recuperar progresivamente la forma después del periodo vacacional.

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