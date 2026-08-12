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El Real Madrid ya comienza la pretemporada al completo: Bellingham se incorpora a las órdenes de Mourinho

El centrocampista inglés ha sido el último en volver de vacaciones.

Jude Bellingham

Jude Bellingham Europa Press

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Daniel Caballero
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José Mourinho ya cuenta con toda su plantilla después de que Jude Bellingham se haya incorporado este miércoles a los entrenamientos y haya completado su primera sesión a las órdenes del técnico portugués.

El centrocampista inglés era el último de los internacionales que participaron en el Mundial que todavía no se había reincorporado al trabajo. Bellingham ha apurado sus vacaciones después de que Inglaterra alcanzara las semifinales del torneo y, tras pasar el reconocimiento médico, se ha puesto finalmente a las órdenes de Mourinho.

Bellingham se ejercitó junto a Kylian Mbappé, Marc Cucurella, Yan Diomande e Ibrahima Konaté, que regresaron al trabajo el pasado lunes. Los cinco completaron una sesión que combinó ejercicios con y sin balón en la Ciudad Real Madrid. La incorporación del jugador se produce el mismo día en el que el conjunto blanco afronta el Trofeo Teresa Herrera ante el Deportivo de La Coruña, aunque ninguno de los internacionales recién llegados está convocado para el encuentro, previsto para las 21:00 horas.

Por su parte, Thibaut Courtois realizó trabajo específico en el gimnasio, mientras que Aurélien Tchouaméni trabajó en el interior de las instalaciones. Los lesionados Raúl Asencio, Ferland Mendy, Éder Militão, Rodrygo y Thiago Pitarch continúan con sus respectivos procesos de recuperación y siguen al margen del grupo.

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