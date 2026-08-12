La fiesta de Lamine Yamal para celebrar su 19 cumpleaños: Una masía gigante del siglo XII y más de 100 invitados

Lamine Yamal celebra sus 19 años con retraso. El delantero del Barcelona alcanzó esa edad el pasado 13 de julio, pero la celebración coincidió con el Mundial, como ya ocurrió un año antes durante la Eurocopa. Por ello, el futbolista tuvo que conformarse entonces con una celebración mucho más discreta durante la concentración de la selección española en Estados Unidos, acompañado por sus familiares.

Ahora, ya de vuelta, el joven futbolista ha preparado una fiesta mucho más multitudinaria para celebrar su cumpleaños junto a amigos, familiares y personas de su círculo más cercano. Está previsto que el evento reúna a más de un centenar de invitados.

La celebración principal tuvo este martes 11 de agosto a las 21:00 horas. Antes de esa gran fiesta, sin embargo, Lamine ya habría compartido una celebración más íntima con sus allegados en el restaurante La Cúpula del Garraf, según informó el especialista en información de famosos Javi Hoyos.

Un escenario alejado de miradas indiscretas

Después de la polémica que rodeó su fiesta de 18 cumpleaños, el futbolista habría optado esta vez por un escenario mucho más reservado. La celebración se trasladará a la finca Mas de Sant Lleí, en Vilanova del Vallès.

Se trata de una espectacular masía del siglo XII situada en una finca de unas 40 hectáreas y rodeada de vegetación, que se promociona como un espacio exclusivo para celebraciones privadas y bodas cerca de Barcelona. El recinto cuenta con amplios jardines, un lago artificial, un mirador y hasta un helipuerto, además de diferentes espacios pensados para preservar la privacidad de sus visitantes. La finca dispone también de servicios gastronómicos propios para atender a los invitados.

La elección del lugar responde precisamente a uno de los objetivos principales de esta celebración: mantener la máxima discreción y alejar la fiesta de curiosos y cámaras. Además, la organización mantiene en secreto la lista de invitados, aunque se espera la presencia de buena parte del círculo personal y deportivo del futbolista.

Entre los nombres que podrían acudir figuran su pareja, Inés García, su primo Mohamed y su amigo Souhaib, además de familiares, compañeros del Barcelona y de la selección española y diferentes rostros conocidos.

La celebración del año pasado tuvo un cartel todavía más multitudinario. La fiesta por sus 18 años reunió a más de 200 invitados en Olivella, a unos 45 minutos de Barcelona, y contó con la presencia de varios compañeros del Barça, entre ellos Gavi, Balde y Lewandowski.

También acudieron artistas como Bizarrap, Bad Gyal, Quevedo y Nicki Nicole, además de conocidos creadores de contenido e influencers como Marta Díaz o IlloJuan.

Este año, Lamine Yamal ha decidido rebajar el perfil y apostar por un entorno mucho más privado para celebrar sus 19 años. Una fiesta que llega unas semanas después de su cumpleaños real, pero en un momento especialmente especial para el delantero, recién proclamado campeón del mundo con España.