Así es el nuevo balón de LaLiga: conectado, con 560 señales por segundo y aliado del VAR

LaLiga arrancará este sábado 15 de agosto con una importante novedad tecnológica. El balón volverá a rodar sobre los terrenos de juego, pero esta vez lo hará acompañado de un nuevo sistema que pretende cambiar la forma de analizar algunas de las acciones más difíciles de interpretar durante un partido.

El esférico Puma que se utilizará esta temporada estará conectado a la tecnología de Kinexon, que incorpora un sensor en su interior capaz de registrar diferentes parámetros del balón y transmitirlos en tiempo real. La herramienta permitirá obtener información sobre la velocidad, los golpeos y los contactos con el esférico, además de convertirse en una nueva fuente de datos para el VAR.

"A efectos prácticos es un balón normal, pero tiene un sensor que puede medir la fuerza que se ejerce sobre el balón", explicaron desde Kinexon. El dispositivo incorpora un acelerómetro y un giroscopio y, como cualquier aparato electrónico, necesita cargarse. Tarda aproximadamente 90 minutos en completar la carga y dispone de una autonomía de unas cinco horas.

Una vez en funcionamiento, el balón transmite la información a una red de antenas instalada en cada estadio. Son alrededor de doce por recinto, distribuidas por las diferentes zonas del campo para garantizar la cobertura. El sistema es capaz de enviar 560 señales por segundo, mientras que registra aproximadamente 100 datos de posicionamiento durante ese mismo periodo.

Un balón que aporta información al VAR

La principal novedad estará en la cantidad de información que los árbitros podrán tener a su disposición. Ricardo Resta, del departamento de Football Intelligence de LaLiga, considera que esta tecnología permitirá superar algunas de las limitaciones que tiene el análisis basado únicamente en las imágenes.

"Contamos con una nueva fuente de información, que nos dirá velocidades, toque de balón, golpeo... Vamos a poder obtener una serie de métricas que ayude a los cuerpos técnicos, también ayudará al arbitraje y a la retransmisión audiovisual", explicó.

El responsable del VAR en España, Prieto Iglesias, fue todavía más gráfico al explicar el funcionamiento del sistema: "Hemos conseguido que el balón hable".

La información proporcionada por el esférico podrá ser especialmente útil en aquellas acciones en las que resulta complicado determinar con precisión qué ocurrió y en qué momento. El VAR podrá recurrir a las señales del balón para establecer, por ejemplo, si un jugador llegó a tocarlo en una acción relacionada con un posible fuera de juego o para determinar el instante exacto de un contacto.

También podrá ayudar en situaciones especialmente difíciles de apreciar para el ojo humano, como determinadas manos o contactos durante disputas. La tecnología permitirá además analizar los tiempos de las entradas y las acciones entre jugadores. Uno de los usos más llamativos llegará en los penaltis y las faltas, donde el sistema podrá ayudar a determinar si se produjo un doble toque del balón.

La información estará integrada además con el sistema SAOT, utilizado para la detección semiautomática de los fueras de juego. De esta manera, las señales del balón se combinarán con el resto de datos que recibe el sistema arbitral. Esta nueva tecnología no estará destinada únicamente a los árbitros. LaLiga también pretende utilizar la información para mejorar la experiencia del espectador y ayudar a comprender mejor determinadas situaciones del juego.

José Guerra explicó que la intención no es convertir las retransmisiones en una sucesión de estadísticas. "No vamos a inundar la retransmisión de datos, sino la vamos a ofrecer en el momento que importa", señaló. La idea es que los nuevos datos permitan a los comentaristas explicar con mayor precisión lo que está sucediendo sobre el césped. Velocidades, fuerza de los golpeos o contactos podrán aparecer cuando aporten contexto a una jugada concreta. "El aficionado no solo quiere ver lo que pasa, quiere entenderlo", defendió Guerra.